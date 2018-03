M5S | DI MAIO ‘REINTEGRA’ EMANUELE DESSÌ TRA SENATORI La risposta a Grillo | “la nostra

Camera - Di Maio : “ M5S decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato. Dialoghiamo con tutti” : “Questa sarà una settimana emozionante e il M5s sarà decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato”. Lo ha affermato Luigi Di Maio , a margine dell’assemblea dei senatori del Movimento. “Noi siamo disponibili ad un ampio dialogo con tutti, vogliamo riconoscere i vincitori e chiediamo che si rispetti il risultato delle elezioni”, ha aggiunto Di Maio ribadendo la volontà che ci sia una Camera ...

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5S : “Dei ministri si parla con il Colle - dei temi con i partiti” : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. alla prima riunione dei 112 senatori del Movimento 5 stelle è intervenuto anche il capo politico Luigi Di Maio. Che come prima cosa ha parlato dei metodi per l’elezione dei presidenti delle Camere e delle prossime mosse in vista dell’eventuale formazione di un governo. “prima il metodo poi i nomi”, ha detto ribadendo ...