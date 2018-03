M5S | Di Maio incontra i neoeletti al Senato ' Dei ministri parleremo con il capo dello

M5S - la rottura tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio : dal blog del comico sparisce il link a quello del Movimento : Beppe Grillo non vuole alleanze, Luigi Di Maio invece le cerca in ogni modo. Un dualismo ai vertici del M5s , ammesso che Grillo possa ancora davvero essere considerato ai vertici del partito gestito ...

TELEFONATA SALVINI-DI MAIO/ “Governo con M5S ? Nulla impossibile - via al Parlamento”. No reddito cittadinanza : Salvini chiama Di MAIO : "governo con M5s-Lega? Nulla è impossibile , ora però far partire il Parlamento". A Domenica Live leader Carroccio boccia il reddito di cittadinanza (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Parlamento : Meloni a Di Maio - non dovuta presidenza a M5S : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Sentirò Di Maio alle 15,00, mi ha chiesto di sentirci. Gli parlo volentieri ma quello che ho da dire al Movimento 5 Stelle è che non è dovuto che si dia un presidenza di una Camera alla forza che è arrivata seconda. Cosa che non è quasi mai successa”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rainews durante la manifestazione a Roma per la presentazione delle prime sei proposte di Fdi per l’avvio della ...