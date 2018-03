L’Unione Europea | «C’è l’intesa sulla Brexit» | ma resta il nodo Irlanda

Dazi - Trump rilancia : “Giù orribili barriere delL’Unione Europea o tassiamo le auto” : Trump tira dritto sui Dazi. Né l’appello di Cecilia Malmstroem, nemmeno il pressing del Giappone, neanche la telefonata con Emmanuel Macron, fanno ricredere il presidente degli Stati Uniti sul neo-protezionismo. Anzi, dopo la giornata di incontri a Bruxelles tra Usa, Unione Europea e Giappone, l’inquilino della Casa Bianca rilancia e minaccia di tassare le auto europee ed altri prodotti se i Paesi Ue non abbasseranno le loro barriere ...

Dazi - L’Unione Europea agli Usa : “Siamo partner commerciali - escludeteci”. Ma Trump insiste con Macron : “Necessari” : L’Unione Europea ha chiesto agli Stati Uniti di “essere esclusa” dai Dazi voluti da Donald Trump, che però in una telefonata con Emmanuel Macron ha definito la decisione “necessaria e appropriata”. La commissaria Ue al commercio, Cecilia Malmstroem, al termine di un incontro a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio, Lighthizer, ha spiegato di aver “avuto un confronto ...

Usa - Malmstroem : il dialogo per l’esenzione dai dazi è la prima opzione delL’Unione europea : Il “dialogo” con Washington è la “prima opzione” dell’Ue per ottenere esenzioni dai nuovi controversi dazi su acciaio e alluminio decisi dal presidente Usa, Donald Trump. Lo ha detto la commissaria Ue per il commercio, Cecilia Malmstroem. “Il dialogo è sempre la prima opzione dell’Unione europea”, ha spiegato Malmstroem, aggiungendo che Bruxelles “...

Coldiretti : vendetta delL’Unione Europea - aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...

Trump ha minacciato di imporre dei dazi sulle automobili prodotte nelL’Unione Europea : Da qualche giorno il presidente americano Donald Trump sta minacciando di avviare una guerra doganale con i principali partner commerciali degli Stati Uniti, compresa l’Unione Europea. Dopo che Trump aveva annunciato dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio, la Commissione The post Trump ha minacciato di imporre dei dazi sulle automobili prodotte nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Elezioni in Venezuela ed Egitto - i due pesi e due misure delL’Unione europea : A breve ci saranno le Elezioni politiche sia in Venezuela (aprile), che in Egitto (marzo). I due Paesi versano in grandi difficoltà economiche e stanno vivendo una preoccupante involuzione autoritaria. Eppure mentre i media e i politici dell’Unione europea sanzionano il regime Venezuelano di Maduro, distolgono benevolmente lo sguardo da quello che succede nel ben più vicino Egitto di Al Sisi. Ho già scritto altrove che il Venezuela è ...

Il Consiglio delL’Unione Europea ha chiesto che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA venga respinto : Il Consiglio dell’Unione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA ad Amsterdam non venga accolto. Il Consiglio, che è stato l’organo della UE incaricato di gestire la procedura di decisione per la The post Il Consiglio dell’Unione Europea ha chiesto che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA venga respinto appeared first on Il Post.

Bulc : “Avanti con la Torino-Lione. I ritardi mettono a rischio i fondi delL’Unione europea” : Venerdì i 27 leader Ue si troveranno a Bruxelles per iniziare le trattative sul prossimo bilancio europeo post-2020. Con l’uscita del Regno Unito ci saranno meno soldi sul piatto e nuovi capitoli di spesa da finanziare. Alcuni andranno sacrificati. Violeta Bulc, commissario europeo ai Trasporti, lancia un appello per salvaguardare i finanziamenti d...

Il dibattito tedesco è il dibattito di tutta L’Unione europea : L’accordo per la coalizione di governo tra Angela Merkel e la direzione socialdemocratici lascia insoddisfatte sia la base di destra sia quella di sinistra. Leggi

L’Unione Europea e il programma WiFi4EU per il Wi-Fi pubblico : a che punto siamo? : Il piano WiFi4EU dell'Unione Europea prosegue: le sovvenzioni, approvate dalla Commissione Europea, permetteranno a ogni comune aderente (Italia compresa) di avere un budget di 15.000 euro per l'installazione di hotspot Wi-Fi in zone attualmente non coperte. L'articolo L’Unione Europea e il programma WiFi4EU per il Wi-Fi pubblico: a che punto siamo? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Meno austerity e più crescita : l’impatto della nuova Germania sulL’Unione europea : Il posto che fu di Schäuble andrà al socialdemocratico Scholz;?l’Spd - sempre che i 464mila iscritti diano via libera all’accordo attraverso un referendum - avrà un approccio più favorevole alle politiche di crescita in Europa soprattutto ora che la crisi è passata. Seehofer, falco sull’immigrazione, andrà all’Interno ...

Le porte delL’Unione Europea restano chiuse per Ankara : «Allo stato attuale non c’è alcuna possibilità di far avanzare i negoziati per l’ingresso della Turchia nell’Ue». L’ennesimo appello di Recep Tayyip Erdogan - lanciato ieri con un’intervista a La Stampa - sbatte contro il muro di gomma di Bruxelles. La porta resta chiusa. Ieri la Commissione si è rifiutata di commentare ufficialmente le parole del ...

La scommessa balcanica delL’Unione Europea : La Bulgaria è incrocio di culture, tradizioni e religioni diverse, stretta tra il retaggio russo e il vicino turco. il Paese ha imposto all'agenda comunitaria la stabilizzazione della grande penisola balcanica, ma la pace in questa parte d'Europa è un delicato equilibrio continuamente rimesso in discussione...

La qualità dell’acqua è la chiave per ridurre i rifiuti di plastica : ecco il progetto delL’Unione Europea : L’Unione Europea rinnoverà le sue leggi sulla qualità dell’acqua per affrontare i nuovi possibili pericoli per la salute e limitare i rifiuti di plastica, scoraggiando le persone a bere l’acqua in bottiglia. La Commissione Europea ha dichiarato che le regole obbligheranno i 28 Paesi del blocco a migliorare l’accesso all’acqua potabile e ad informare meglio i cittadini sulla qualità dell’acqua, che sia da rubinetto o in bottiglia. Si spera che il ...