L’ultimo messaggio di Mariam su Youtube | “Aiutatemi | ho paura”

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

Delitto di via Brioschi : L’ultimo messaggio di Jessica al killer : «Vattene - voglio dormire» foto : Uno scambio di messaggi su WhatsApp nella notte tra martedì e mercoledì racconta l’inizio della lite tra la vittima, la 19enne Jessica Valentina Faoro, e il suo assassino, Alessandro Garlaschi, 39 anni. Entrambi, in quel momento, erano nella casa dell’uomo

Elena Santarelli figlio : come sta Giacomo? L’ultimo messaggio : Elena Santarelli: come prosegue la situazione del figlio? Il mese scorso Elena Santarelli ha pubblicato una foto di suo figlio Giacomo e ha comunicato di trovarsi di fronte ad un grande ostacolo. In sostanza la modella ha messo a conoscenza i suoi followers, senza scendere nei dettagli, di aver ricevuto una brutta notizia in merito al figlio. La […] L'articolo Elena Santarelli figlio: come sta Giacomo? L’ultimo messaggio proviene da ...

Dolores O’Riordan - L’ultimo saluto a Limerick. Il messaggio dei Cranberries vicino alla bara : “La canzone è finita - ma i ricordi rimangono” : “The song has ended but the memories linger on“. L’ultimo messaggio dei fratelli Noel e Mike Hogan e di Fergal Lawler accompagna il feretro di Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries morta lunedì scorso a Londra a 46 anni. I membri della band hanno portato a braccio la bara della cantante nella St. Joseph Church di Limerick, dove domenica 21 gennaio migliaia di fan si sono riuniti dalle 12 alle 16 per ...