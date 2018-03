Luiz Felipe con la Lazio fino al 2022

Lazio - Luiz Felipe rinnova fino al 2022 e promette : 'La Champions non è compromessa' : Il pareggio con il Bologna non comprometterà la corsa all'Europa che conta. Luiza Felipe, al termione dell'1-1-1- con i rossoblù, assicura: 'Abbiamo fatto di tutto per prendere i tre punti, purtroppo ...

Dinamo Kiev-Lazio - le pagelle : Anderson dà spettacolo - Luiz Felipe affidabile : dal nostro inviato KIEV Felipe Anderson si esibisce in giocate d'autore che sono un piacere per gli occhi. Parolo è inesauribile. Immobile stavolta ha le polveri bagnate. STRAKOSHA 6 Spettatore non ...

Cagliari-Lazio - le pagelle : Luiz Felipe - che errore. Anderson con il motorino : STRAKOSHA 5,5 Pomeriggio difficile: incerto sulla prima rete, esce tardi in occasione del rigore, si riscatta parzialmente evitando il 3-1. Luiz Felipe 5 Procura il rigore, andando di netto sulla ...

Europa League Lazio - i convocati : assenti Luiz Felipe e Lulic : ROMA - Scelte ufficiali per Simone Inzaghi in ottica di Lazio-Dinamo Kiev , gara valida come andata degli ottavi di finale di Europa League che andrà in scena stasera all'Olimpico , calcio d'inizio ...

Lazio - Luiz Felipe schierato al 'centro' del progetto futuro : Due macigni in pochi giorni, ma Fefe guarda avanti e tira dritto. E' lui il futuro della Lazio, è lui il difensore che Inzaghi e la società hanno scelto come erede di de Vrij.

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Luiz Felipe titolare - gioca Mandzukic : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e cercano punti ...

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Luiz Felipe titolare - gioca Mandzukic : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e...

Lazio-Juventus - le formazioni ufficiali. Inzaghi sceglie Luiz Felipe e Lulic a destra - Mandzukic titolare : Squalificati : / Indisponibili : 2 De Sciglio, 33 Bernardeschi, 7 Cuadrado, 9 Higuain ARBITRO: Luca Banti Assistenti: Costanzo " Vuoto IV Uomo: Damato V.A.R.: Irrati A.V.A.R.: Peretti LA CRONACA a ...

Lazio - Patric : 'C'è una finale da conquistare'. Luiz Felipe : 'Pronti alla battaglia col Milan' : La caccia alla quarta finale di Coppa Italia in cinque anni è iniziata. Per raggiungerla la Lazio dovrà superare il Milan, questa sera all'Olimpico , ore 20:45, , nella semifinale di ritorno. Lo 0-0 ...

Lazio - le pagelle : Luiz Felipe d'autorità - Leiva è una muraglia : STRAKOSHA 6 Un'uscita a vuoto, dalla quale scaturisce l'unica occasione del Sassuolo, e una grande parata su Adjapong a punteggio acquisito. WALLACE 6 Soffre il passo rapido di Politano ma sopperisce ...

Luiz Felipe - dal Brasile e non più solo riserva : Nella facile vittoria contro il Sassuolo hanno brillato i nomi di Milinkovic e del bomber Immobile che è salito a quota 23 nella classifica marcatori. però al Mapei Stadium è stato protagonista anche ...

Lazio : Luiz Felipe - è lui l'erede di De Vrij? : Personalità, coraggio, visione di gioco. Proprio nel momento in cui la Lazio teme , nuovamente, di perdere De Vrij , la firma al rinnovo tarda ad arrivare, la Lazio scopre di avere già in casa il suo ...