Luigi Mastroianni Uomini e Donne | finalmente arriva il bacio con Sara Affi Fella

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore torna per Sara Affi Fella : Nella puntata di oggi, lunedì 12 marzo 2018, del trono over di Uomini e Donne il corteggiatore Luigi Mastroianni tornerà in studio per Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:24:00 GMT)