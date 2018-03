Luigi Di Maio fa lo sbruffone | ' Gli altri partiti? Li facciamo impazzire con il sorriso'

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

Pietro Grasso - il retroscena sulla telefonata con Luigi Di Maio : la più lunga - 12 minuti : Fin dove ci si può spingere pur di mendicare un posto di governo. I retroscena sul giro di telefonate di Luigi Di Maio ai leader degli altri partiti rivelano, fonte il Giornale , come il colloquio più ...

"Io - Lenin e Luigi Di Maio" - Orietta Berti racconta il suo lato nascosto : L'usignolo di Cavriago, ovvero Orietta Berti, è una delle cantanti italiane più amate di sempre ma non tutti sanno che, dietro l'aria della tranquilla signora emiliana, si cela una donna da sempre impegnata ed interessata alla politica, come rivela lei stessa sulle pagine de La Nazione.Sono sempre stata così. Forse certi intervistatori interessati di più alla paesanotta che alla cantante hanno tralasciato alcuni ...

Giorgia Meloni - la telefonata con cui ha distrutto Luigi Di Maio : 7 minuti - disastro istituzionale : 'Pronto sono Luigi Di Maio' . La telefonata del candidato premier del Movimento 5 Stelle a Giorgia Meloni non è andata molto oltre la presentazione. Secondo il Giornale , il colloquio con la leader di ...

Luigi Di Maio - il disastro del giro di telefonate : 'Un simpatico giovanotto ma...' : Non ha alcun piano, Luigi Di Maio . Le sue consultazioni telefoniche informali hanno ottenuto un bel nulla e l'impressione è che il candidato premier del Movimento 5 Stelle non abbia che due carte a ...

RETROSCENA/ Tutte le carte di Luigi Di Maio per andare al governo : Di Maio intende giocarsi per davvero le chances di andare al governo. Ed è in vantaggio su Salvini. Inoltre un patto Lega-M5s non è credibile. Ecco come andrà. ANGELO PICARIELLO(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ L'ombra del governo di scopo spacca Pd e Forza Italia, di M. MaldoLE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron?, di M. Marcellona

Paolo Romani - perché è l'uomo grazie al quale Luigi Di Maio vuole sfasciare il centrodestra : Zuffe, veleni e sospetti nel centrodestra, dove la partita per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato fa salire la tensione a livelli di guardia sull'asse che unisce , almeno fino ad oggi, ...

"Luigi Di Maio ha un fidanzato - lobby gay nel M5s"/ Sgarbi e Bisignani : i presunti nomi. E Le Monde.. : 'Luigi Di Maio è gay e ha come fidanzato Vincenzo Spadafora. lobby nel M5s': le accuse di Sgarbi e Luigi Bisignani agitano i Cinque Stelle. I nomi.

“Luigi Di Maio ha un fidanzato - lobby gay nel M5s”/ Sgarbi e Bisignani : i presunti nomi. E Le Monde.. : "Luigi Di Maio è gay e ha come fidanzato Vincenzo Spadafora. lobby nel M5s": le accuse di Sgarbi e Luigi Bisignani agitano i Cinque Stelle. I presunti nomi e l'articolo di "Le Monde"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:18:00 GMT)

M5s - la rottura tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio : dal blog del comico sparisce il link a quello del Movimento : Beppe Grillo non vuole alleanze, Luigi Di Maio invece le cerca in ogni modo. Un dualismo ai vertici del M5s , ammesso che Grillo possa ancora davvero essere considerato ai vertici del partito gestito ...

Matteo Salvini rivela : 'Ho sentito Luigi Di Maio - confronto sulle presidenza. Entro venerdì...' : I contatti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio proseguono. Questa volta, a svelare la telefonata, è il leader della Lega, il quale ha dichiarato 'Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi ...

Luigi Di Maio - il diktat che fa fuori l'uomo del Cav : 'Uno così - non lo voglio' : Quando mancano appena 5 giorni alla prima convocazione delle Camere, prevista per il 23 marzo, non esiste ancora un vero e proprio accordo tra i partiti almeno sulla nomina dei presidenti. Luigi Di ...

Luigi Bisignani - l'avvertimento tombale a Di Maio e Salvini : 'Ho già visto come andrà a finire' - : Anche se Luigi Di Maio è convinto che sia cominciata la Terza Repubblica, quel che sta accadendo alla politica italiana in questi giorni assomiglia tanto a scene già viste, con un finale più che prevedibile. Ne è sicuro Luigi Bisignani che sul Tempo indica le analogie tra il crollo del Partito ...

Luigi Di Maio detta le regole per le Camere : Il M5S mette tutti in riga e punta a imporre le proprie regole ai partiti. “Entro domenica sentirò per telefono