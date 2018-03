Lory Del Santo E la morte dl figlio Conor | Non ho voluto vederlo quando è morto Ieri

Lory Del Santo contro l’isola dei famosi : Lory Del Santo in un’intervista rilasciata al settimanale “Vero” racconta: I concorrenti “Sono dotati di lingua tagliente e non hanno paura di lanciare sfide”.: “All’inizio le motivazioni erano “non ci conosciamo abbastanza”,e trovo sia una motivazione stupida, perché se non conosci, allora non voti contro. Ora ho notato che si sono sciolti e giudicano con facilità”. Non sembra piacerle particolarmente Jonathan Kashanian, che molti ...

Domenica Live - Lory Del Santo sulla morte di Conor : “Così il mio cuore è morto”. E la D’Urso piange : Un faccia a faccia iniziato secondo quanto previsto nella scaletta, e finito in maniera totalmente differente. Con una forte commozione da parte di Lory Del Santo, che ha ripercorso l’assurda tragedia del figlio Conor, morto a 4 anni precipitando da un grattacielo, e di Barbara D’Urso, che si è commossa ascoltando il suo racconto e ha pianto alla fine, quando ha commentato: “Non si può sopravvivere alla morte di un figlio. Non ...

Domenica Live - Lory Del Santo sulla morte di Conor : “Così il mio cuore è morto”. Le lacrime di Barbara D’Urso : Un faccia a faccia iniziato secondo quanto previsto nella scaletta, e finito in maniera totalmente differente. Con una forte commozione da parte di Lory Del Santo, che ha ripercorso l’assurda tragedia del figlio Connor, morto a 4 anni precipitando da un grattacielo, e di Barbara D’Urso, che ha pianto ascoltando il suo racconto. Cosa che sarà accaduto, certamente, anche a molti telespettatori. “Quando conobbi Eric Clapton non ...