L' orgoglio di Daniel Vavra | Kingdom Come | Deliverance verrà utilizzato in un corso

eurogamer

: RT @wrongofstars: Ma io sono arrivava che anche solo leggendo il nome “Daniel Sharman” mi si riempie il cuore di orgoglio, sono sempre stat… - kellinslegend : RT @wrongofstars: Ma io sono arrivava che anche solo leggendo il nome “Daniel Sharman” mi si riempie il cuore di orgoglio, sono sempre stat… - wrongofstars : Ma io sono arrivava che anche solo leggendo il nome “Daniel Sharman” mi si riempie il cuore di orgoglio, sono sempr… - simonedatruth : RT @backdoor_pod: Daniel Hackett torna ad Atene e viene omaggiato così. A Backdoor ci ha raccontato nei dettagli il dispiacere per non esse… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Per quanto non si tratti esattamente di una produzione in tutto e per tutto AAA,è indubbiamente una delle uscite più importanti di questo inizio 2018. Mentre nel nostro editoriale ci chiediamo se si tratti di un gioco che forse non meritiamo, una interessante curiosità non può che sottolineare la cura che gli sviluppatori hanno riposto nella ricreazione, dal punto di vista storico, del setting.segnalato da SegmentNext, il creative directorha rivelato che il giocoaddirittura sfruttato all'interno di ununiversitario: "Una università della Repubblica Ceca userà il nostro gioco in unche insegna storia medievale. Sono molto eccitati per il gioco e per il nostro approccio. Sembra che nessuno abbia spiegato loro ciò che tutti gli autoproclamati esperti di tumblr che hanno passato minuti a fare ricerche su Google pensino del ...