Loredana Lecciso spiazza tutti | ecco cosa prova veramente per Albano Carrisi

(Di lunedì 19 marzo 2018)VIDEO è stata ospite a Domenica Live, il contenitore di Barbara D'Urso che in questa stagione televisiva sta ottenendo degli ascolti record. L'ex soubrette si è recata a Cologno Monzese per fare chiarezza sul suo rapporto sentimentale con il Maestro #al bano. Ricordiamo che quest'ultimo, per il momento è in terra tedesca con l'ex moglie #romina power per realizzare sei concerti. L'ex soubrette ospite a 'Domenica Live' Lady Cologno facendo accomodare l'ospite nel suo salotto, le ha immediatamente chiesto come sta. L'ex soubrette un po' malinconica, ha replicato così: Ci sono stati dei momenti migliori ma anche peggiori!. Durante la conversazione, la salentina ha ammesso di essere stata per più di 2 mesi a Pavia per delle questioni strettamente personali e perché in quella citta' vive suo fratello e altri familiari. Da qualche giorno è ritornata in ...