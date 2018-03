L’onda travolge il ponte e lui scompare Aveva deciso di passare nonostante la forza

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Isola di Bahamas, un’automobilista ferma la sua auto in prossimità di unsferzato dalla mareggiata e nota un uomo che tenta di attraversare il tratto a piedi. L’uomo, che si trova su un pendio che sovrasta la carreggiata, viene sfiorato da una prima ondata ma sembra non voler demordere. Nella corsa disperata verso la meta una seconda ondata lorà in pieno spazzandolo via. Lo spericolato signore,ladella mareggiata se la caverà con un braccio rotto e diverse contusioni L'articolo L’ondaile luidiladella mareggiata proviene da Il Fatto Quotidiano.