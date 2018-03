Lokomotiv Kuban Krasnodar-Grissin Bon Reggio Emilia in diretta tv e Live-Streaming

Basket - Semifinale EuroCup : Lokomotiv Kuban-Reggio Emilia. Orario d'inizio e come vedere in tv gara-1. Il programma completo : OA Sport offrirà la diretta scritta di gara-1 della Semifinale di EuroCup tra il Lokomotiv Kuban e la Grissin Bon Reggio Emilia. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket

Basket - Semifinale EuroCup : Lokomotiv Kuban-Reggio Emilia. Orario d’inizio e come vedere in tv gara-1. Il programma completo : Dopo la fantastica serie dei quarti di finale contro lo Zenit San Pietroburgo, la Grissin Bon Reggo Emilia affronterà nuovamente una squadra russa nelle semifinali di EuroCup. Questa volta l’avversaria della squadra di coach Menetti se la vedrà con il Lokomotiv Kuban. I russi hanno il vantaggio del fattore campo e, dunque, domani cominceranno la serie in casa. Una gara-1 assolutamente fondamentale per Reggio Emilia, che in caso di vittoria ...

Basket - Eurocup : Lokomotiv Kuban e Della Valle - i più attesi ai quarti : L'Eurocup entra nella sua fase finale ed il 6 marzo inizieranno le serie dei quarti: Darussafaka-Buducnost, Lokomotiv Kuban-Gran Canaria, Bayern Monaco-Unics Kazan e Reggio Emilia-Zenit San ...

Eurocup - Lokomotiv Kuban spietato : Trento al tappeto : ROMA - Seconda battuta d'arresto consecutiva per la Dolomiti Energia Trento che, dopo aver perso in campionato contro Sassari, vede fermarsi anche la propria striscia vincente europea in casa del ...

