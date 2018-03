Litigano per il videogioco - a 9 anni spara in testa alla sorella di 13 anni e la uccide : Litigano per il videogioco, a 9 anni spara in testa alla sorella di 13 anni e la uccide La tragedia in casa, i due stavano litigando su chi dovesse avere il controller: il bambino ha preso una pisola e l’ha puntata alla testa della ragazzina facendo partire un colpo mortale.Continua a leggere La tragedia in […] L'articolo Litigano per il videogioco, a 9 anni spara in testa alla sorella di 13 anni e la uccide proviene da NewsGo.

Boscoreale - Litigano per il parcheggio vicino alla caserma : feriti e denunciati : Boscoreale - Rissa per motivi di viabilità alle spalle della caserma: i carabinieri subito intervengono e denunciano tre persone. Mattinata movimentata al centro di Boscoreale, dove tre persone sono ...

Rosa Perrotta e Alessia Mancini Litigano di nuovo all’Isola dei Famosi : lo scontro : Rosa Perrotta e Alessia Mancini continuano a discutere all’Isola dei Famosi: la lite tra le due naufraghe Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono ormai due antagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi. I loro caratteri molto forti (e forse anche molti simili) li hanno portate a scontrarsi fino all’esasperazione negli ultimi tempi. Adesso le due naufraghe sembrerebbero […] L'articolo Rosa Perrotta e Alessia Mancini litigano ...

Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini e Marco Ferri Litigano...per un posto sul tronco : Nuove accese discussioni sulla spiaggia assolata dell'Honduras, in attesa delle settima diretta di stasera.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - NAUFRAGHI NEL CAOS/ Paola Di Benedetto e Alessia Mancini Litigano per il fuoco : ISOLA dei FAMOSI 2018, è CAOS tra i NAUFRAGHI per via del cibo che scarseggia a causa del provvedimento della produzione: paura per Francesca Cipriani.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:42:00 GMT)

Isola dei Famosi - Bianca e Elena Litigano in diretta per i cachet. E la regia stacca l'audio : La sesta puntata dell'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena, dopo la verità del capo progetto Magnolia in Honduras sul "cannagate", un'altra discussione ha appassionato il pubblico.E le protagoniste di questa furibonda lite non potevano che essere le acerrime nemiche Elena Morali e Bianca Atzei. Le due naufraghe dell'Isola hanno iniziato a litigare subito dopo le nomination. Ma dopo le accuse di rito, ...

Lorenzo Riccardi e Nicola Panico Litigano su Instagram per Sara - critiche al corteggiatore di Uomini e Donne : Nicola Panico contro Lorenzo Riccardi, che risponde per le rime, come era facilmente immaginabile. Il caratterino del corteggiatore di Uomini e Donne è ormai cosa nota, sarebbe impensabile che qualcuno gli dia del falso e lui rimanga in silenzio ed è per questo che potrebbe essere rivolto a Nicola, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, uno dei suoi ultimi messaggi su Instagram Stories. Non c'è mosca che riesca a passargli sotto al naso passando ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 09 febbraio 2018 : Anna e Gemma Litigano per Giorgio! : In questo video anticipazione, vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Over. Anna Tedesco ha fatto pace con Giorgio Manetti, mentre Gemma insinua che loro due hanno una tresca! La seconda parte di Uomini e Donne Over parte da Anna Tedesco. Maria De Filippi informa il pubblico che la dama di Gubbio ha fatto pace con Giorgio in occasione del compleanno della mamma. Anna lo ha chiamato e Manetti le ha permesso ...

Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi Litigano in diretta all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: botta e risposta tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta E’ da poco iniziata una nuova puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E Alessia Marcuzzi ha iniziato la puntata, mandando in onda il confessionale di Francesco Monte, dove ha dichiarato i motivi del suo abbandono. Finita qua? Nemmeno per idea perchè successivamente c’è stato uno scontro incredibile tra l’attrice romana Nadia ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini Litigano per la Fornero : 'Al Cav dico patti chiari e amicizia lunga' : 'A Berlusconi dico patti chiari, amicizia lunga . Via la legge Fornero . È il primo punto del programma del centro-destra che abbiamo firmato tutti'. Va giù duro Matteo Salvini , replicando all'...

Isola dei famosi - Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta Litigano per una noce di cocco : Al ritorno dell'ex tronista napoletana scoppia la lite con Nadia mentre Filippo Nardi si defila zitto, zitto. "Però tutte le volte è una polemica con te Rosa ", "Con me? Ma che dici, stavate mangiando ...