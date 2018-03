Lite migranti a Valle Mosso finisce a coltellate

Cagliari - Lite in un centro migranti : ucciso un 19enne : L'omicida, già fermato, lo ha colpito più volte con fendenti al torce e all'addome, lasciandolo a terra agonizzante

Lite in centro migranti : 19enne accoltellato a morte : Cagliari, 10 feb. (Adnkronos) – Omicidio nella notte nel centro di accoglienza ‘Le Sorgenti’ di Villacidro, in provincia di Cagliari. Richard Amissah, 19enne del Ghana, è stato accoltellato a morte da un altro ospite del centro al culmine di una Lite per futili motivi. Si tratterebbe di un connazionale della vittima, immediatamente fermato dai carabinieri della compagnia di Villacidro. Sul posto ha effettuato il sopralluogo il ...

Migranti : Lite tra tunisini a Lampedusa - Procura apre inchiesta : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta sulla lite sfociata la notte scorsa in rissa all'hotspot di Lampedusa, dove un tunisino è stato accoltellato al viso da un connazionale. Nella rissa un carabiniere è rimasto ferito allo zigomo, ma solo in maniera lieve. I

