Lite Francesca Cipriani vs Stefano De Martino Isola dei Famosi 2018 | la prova va male e

Isola - il retroscena : è Lite tra Francesca Cipriani e De Martino : E alla fine Francesca Cipriani è riuscita a “litigare” anche con il mite Stefano De Martino. L&rsquo...

Valeria Marini Vs Francesca Cipriani - la Lite/ La verità a Pomeriggio 5 : da nemiche ad amiche? : Valeria Marini e Francesca Cipriani protagoniste di uno scontro durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2018: la verità sulla discussione a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:28:00 GMT)

VALERIA MARINI VS FRANCESCA CIPRIANI - LA Lite/ Mattino 5 : chiarimento in Honduras? : VALERIA MARINI e FRANCESCA CIPRIANI sono state protagoniste di un divertente siparietto trash durante la diretta de L'Isola dei famosi di ieri. Tra le due donne ci sono dei trascorsi...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:54:00 GMT)

Valeria Marini vs Francesca Cipriani - la Lite/ Mattino 5 : “Il problema era l’ex marito” : Valeria Marini e Francesca Cipriani sono state protagoniste di un divertente siparietto trash durante la diretta de L'Isola dei famosi di ieri. Tra le due donne ci sono dei trascorsi...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:02:00 GMT)

VALERIA MARINI VS FRANCESCA CIPRIANI/ Lite - "ma non ricordo - non so di cosa parli" (Isola dei Famosi 2018) : VALERIA MARINI e FRANCESCA CIPRIANI sono state protagoniste di un divertente siparietto trash durante la diretta de L'Isola dei Famosi di ieri. Tra le due donne ci sono dei trascorsi...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 08:33:00 GMT)

VALERIA MARINI VS FRANCESCA CIPRIANI/ Lite - l'ex compagno al centro della discussione? (Isola dei Famosi 2018) : VALERIA MARINI è pronta a mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il suo ruolo nel reality di Canale 5 rimane un mistero, ma sappiamo che sarà alle Honduras per diversi giorni. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:43:00 GMT)

Bianca Atzei eliminata all’Isola dei Famosi 2018? Anticipazioni 5 marzo : la Lite tra Francesca Cipriani e Jonathan : Bianca Atzei eliminata all'Isola dei Famosi 2018? La verità presto verrà a galla insieme alla nuova diretta del reality show di Canale 5 che, lo ricordiamo questa volta andrà in onda al lunedì ancora una volta per scappare da Il Commissario Montalbano e dalle repliche in onda da domani su Rai1. Risultato? L'Isola dei Famosi continua a traslocare e i naufraghi si troveranno ad affrontare un giorno prima il fatidico momento: Alessia Mancini, ...

Alessia Mancini perde la pazienza con Francesca Cipriani : scoppia la Lite : Alessia Mancini perde la pazienza all’Isola dei Famosi: scoppia la lite con Francesca Cipriani A far perdere la pazienza ad Alessia Mancini oggi all’Isola dei Famosi è stata proprio Francesca Cipriani. L’ex letterina nello specifico molto si sarebbe arrabbiata con la Cipriani, accusando quest’ultima di essere pigra e di non darsi abbastanza da fare per […] L'articolo Alessia Mancini perde la pazienza con Francesca ...

Francesca Cipriani Lite in diretta tv con Amaurys : Le nomination in tutti i reality generano sempre forti tensioni. La terza puntata de l’Isola dei Famosi non fa eccezioni, ad accendere la miccia è Francesca Cipriani che vota per Franco: “la scorsa puntata mi ha lasciata tra i peggiori e poi mi ha detto che lo ha fatto perché gli altri non mi volevano”.Franco continua a mantenere la sua posizione: “Erano tutti a non volerla, ma non faccio nomi”. La Cipriani è una ...

Lite Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti/ Isola dei Famosi 2018 - video : “Sei un fenomeno da baraccone!” : Francesca Cipriani star all'Isola dei Famosi 2018 e nel mirino dei suoi colleghi che continuano ad affrontarla e offenderla. Ecco cosa è successo alla ex gieffina in Honduras(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:44:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Lite tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti : “Sei una vipera” - “Tu un fenomeno da baraccone” : Una lite tutta al femminile tiene banco all’Isola dei Famosi e anche oggi la dose di trash per chi è appassionato del genere è servita, calda e fumante. Protagoniste Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti che hanno dato vita a un acceso battibecco. Il motivo? Francesca Cipriani dice di non poterne più della gente che davanti dice una cosa e dietro le telecamere ne dice un’altra, riferendosi in particolare alla Capriotti. “Di te ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Lite con Cecilia Capriotti : il web appoggia la versione di Paola (Isola dei Famosi 13) : FRANCESCA CIPRIANI ha finto l'attacco di panico ed il malore all'interno dell'Isola dei Famosi 2018? Le perizie psichiatrice e le parole della mamma Rita smentiscono questa possibilità(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:30:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Lite con Cecilia Capriotti : la madre la difende e querela Malgioglio (Isola dei Famosi 13) : Francesca Cipriani ha finto l'attacco di panico ed il malore all'interno dell'Isola dei Famosi 2018? Le perizie psichiatrice e le parole della mamma Rita smentiscono questa possibilità(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:23:00 GMT)

Isola - Lite furiosa tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti : Non c'è spazio per la solidarietà femminile all'Isola dei Famosi. O almeno non quest'anno. A pochi giorni...