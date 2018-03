L’Italia al Sei Nazioni | riparliamone

Rugby - Sei Nazioni 2018 : cucchiaio di legno per L’Italia : Rugby, Sei Nazioni 2018: cucchiaio di legno per l’Italia Quinta sconfitta in altrettante gare del Sei Nazioni 2018 per l’Italia del Rugby Continua a leggere L'articolo Rugby, Sei Nazioni 2018: cucchiaio di legno per l’Italia proviene da NewsGo.

Rugby - L’Italia sa solo perdere : è la peggior squadra di sempre del Sei Nazioni : l’Italia del Rugby è la peggior squadra del Sei Nazioni. Non solo di questa edizione, conclusa ancora una volta con l’ultimo posto e il tradizionale “cucchiaio di legno” a cui ormai siamo abituati. È la peggior squadra di tutti i tempi. Con quella contro la Scozia, sono 17 le sconfitte di fila degli azzurri nel torneo: non succedeva dal 1920. Bisogna tornare indietro di quasi 100 anni per trovare un record tanto negativo. La peggior striscia di ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : CHE BEFFA per L’Italia! La Scozia vince 29-27 all’ultimo minuto : L’Italia viene BEFFAta all’ultimo minuto dalla Scozia e perde anche l’ultima partita del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Gli azzurri sono stati sconfitti per 27-29 davanti alla bolgia dello Stadio Olimpico di Roma che ha provato a spingere i ragazzi di Conor O’Shea verso la vittoria: il successo è stato sfiorato, Parisse e compagni hanno accarezzato l’impresa ma all’ultimo minuto il piazzato di Laidlaw ha spento i ...

L'Italia ha perso 27-29 contro la Scozia nell'ultima partita del Sei Nazioni 2018 : La Nazionale di rugby ha perso 27-29 contro la Scozia nell'ultima partita del Sei Nazioni 2018 giocata oggi allo Stadio Olimpico di Roma. In una partita molto equilibrata, l'Italia non è riuscita a mantenere il vantaggio di dodici punti ottenuto fra

LIVE Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA : L’Italia si affida a Jake Polledri per tornare a vincere! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si giocano l’ultima possibilità di tornare a vincere nel torneo dopo addirittura tre anni dall’ultima volta: serve il colpaccio per imporsi contro un avversario che si è già imposto per due volte in questa edizione e che punta addirittura al secondo posto in ...

Rugby - Sei Nazioni under20 2018 : seconda gioia per L’Italia - battuta anche la Scozia : E sono due di fila. In quel di Bari, allo Stadio della Vittoria, davanti ad un gran pubblico, l’Italia chiude alla grande il Sei Nazioni andando a battere nell’ultimo turno la Scozia per 45-31. Partita davvero emozionante quella odierna, con continui capovolgimenti di fronte. Doppia meta azzurra nei primi minuti di gara: prima Batista poi Luccardi per il 12-0 al primo quarto d’ora. Gli scozzesi reagiscono, ma l’Italia risponde presente, con la ...

Sei Nazioni 2018 : la formazione titolare delL’Italia per la sfida alla Scozia. Il XV degli azzurri - esordio per Jake Polledri : Ancora una volta Conor O’Shea decide di non cambiare, se non dove obbligato. Il CT della nazionale italiana di rugby conferma 14/15 della formazione vista contro il Galles e si affida all’usato sicuro per la sfida contro la Scozia che chiude il Sei Nazioni 2018 (sabato 17 marzo a Roma): unica pedina diversa è Jake Polledri, uncapped, che va a prendere il posto, come numero 7, di Maxime Mbanda, infortunatosi al ginocchio ...

Sei Nazioni 2018 : la formazione delL’Italia per la sfida alla Scozia. Un solo cambio : esordio per Jake Polledri : Ancora una volta Conor O’Shea decide di non cambiare, se non dove obbligato: il CT della nazionale italiana di rugby conferma 14/15 della formazione spedita in campo in Galles per l’ultima gara del torneo, in casa contro la Scozia: unica pedina diversa è Jake Polledri, uncapped, che va a prendere il posto, come numero 7, di Maxime Mbanda, infortunatosi al ginocchio nell’ultima uscita. Anche tra gli otto uomini in panchina un ...

L'Italia è stata battuta 38-14 dal Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni : L'Italia di rugby ha perso 38-14 contro il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Al Millennium Stadium di Cardiff, il Galles ha concluso il primo tempo in vantaggio 17-7 dopo aver segnato due mete — entrambe trasformate —

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV delL’Italia per la sfida al Galles di domenica : Qualche cambio (precisamente tre) rispetto all’ultima uscita con la Francia: torna il Sei Nazioni femminile e torna in campo la nazionale italiana. domenica mattina le azzurre sfidano in trasferta il Galles: appuntamento alle 12.45 italiane, con diretta su Eurosport Player e differita alle ore 20 su Eurosport 2. “Il 6 Nazioni esprime un livello altissimo di gioco – le parole del ct azzurro Di Giandomenico – Nel torneo non ci sono mai ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : L’Italia affronta un Galles rivoluzionato. Serve un miracolo : Torna dopo una settimana di pausa il Sei Nazioni di Rugby: la nazionale italiana vola in Galles a caccia di una vittoria che manca addirittura da tre anni agli azzurri. Sono arrivate tre sconfitte in altrettanti match tra Inghilterra, Irlanda e Francia: la partita di Marsiglia ha dato qualche certezza in più alla squadra di Conor O’Shea, ma Serve far risultato per sbloccare questa situazione tutt’altro che positiva. Vincere in terra ...

Sei Nazioni 2018 - il XV titolare del Galles per la sfida alL’Italia. La formazione titolare dei Dragoni : out Jones e Halfpenny : Warren Gatland, CT del Galles, ha comunicato il XV titolare con cui affronterà l’Italia nella quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Al Principality Stadium di Cardiff, i Dragoni affronteranno gli azzurri che vanno a caccia di una grande impresa. I padroni di casa dovranno però fare fare a meno di Wyn Jones che si è infortunato al bicipite femorale. Out anche Halfpenny che partirà soltanto dalla panchina. Spazio a Davies ed Evans, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati delL’Italia per la trasferta in Galles - 27 azzurri per l’impresa a Cardiff : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha definito la lista dei 27 convocati per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Gli azzurri saranno impegnati contro il Galles a Cardiff nella giornata di domenica 11 marzo. Il coach ha liberato l’infortunato George Biasi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Dunque sono questi gli azzurri che domani pomeriggio lasceranno Roma in direzione del capoluogo ...