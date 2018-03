L’Isola dei Famosi – Nona puntata del 20 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

Filippo Nardi preoccupato per Rosa Perrotta alL’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Filippo Nardi in ansia per l’amica Rosa Perrotta Intervenuto a Ultime dall’Isola, Filippo Nardi ha dichiarato di essere preoccupato per Rosa Perrotta. Il motivo? L’ex protagonista del Grande Fratello ha confidato di vedere la nuova amica molto sofferente in Honduras. Soprattutto nell’ultimo periodo, dopo le numerose litigate con Alessia Mancini e l’approdo […] L'articolo Filippo Nardi ...

L’Isola dei Famosi - domani arriva il “ciclone” Valeria Marini : ecco cosa farà : Le anticipazioni della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018: Valeria Marini naufraga speciale Valeria Marini è la nuova naufraga speciale de L’Isola dei Famosi 2018. La showgirl, già in passato concorrente del programma su Rai2, sbarcherà in Honduras nel corso della nona puntata del reality show che torna in onda in diretta e in […] L'articolo L’Isola dei Famosi, domani arriva il “ciclone” Valeria Marini: ...

Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi 2018 conquista i bookmaker : è lei la favorita alla vittoria finale? : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ha davvero dato tutto. Poco meno di due mesi fa annunciava la sua partenza via social spiegandone bene le cause che l'hanno portata a questa decisione e confermando che in gran parte era per via della fine della sua storia con Max Biaggi. Il centauro tace anche se più volte, anche poco velatamente, si è detto contrario a sorprese, chiarimenti e incontri con la Atzei, almeno adesso che si trova nel ...

Francesca Cipriani e Simone Barbato nuova coppia delL’Isola dei Famosi? Gli ultimi sviluppi : Francesca Cipriani e Simone Barbato sono la nuova coppia dell’Isola dei Famosi? Ecco quello che è successo Francesca Cipriani e Simone Barbato sono la nuova coppia dell’Isola dei Famosi? Durante il day time di oggi un interessante novità ha catturato l’attenzione dei telespettatori da casa. A fare il tifo per loro sarebbe stato Franco Terlizzi […] L'articolo Francesca Cipriani e Simone Barbato nuova coppia ...

Marco Ferri in lacrime : alL’Isola dei Famosi si consola tra le braccia di Jonathan : Marco Ferri in lacrime all’Isola dei Famosi: lo sfogo tra le braccia di Jonathan Da quando Francesco Monte, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta hanno lasciato l’Isola dei Famosi Marco Ferri ha di fatto perso dei compagni di viaggio a cui molto si era affezionato. All’interno del reality, infatti, il naufrago molto aveva legato con loro […] L'articolo Marco Ferri in lacrime: all’Isola dei Famosi si consola tra le ...

“Hanno sbagliato tutto”. Isola : il duro attacco di Maurizio Costanzo. Il giornalista non ci va giù tenero e ha parole forti per tutti : “L’Isola dei Famosi è sempre peggio”. E poi quelle parole sulla conduttrice : “Un terreno minato…” : Lo scandalo ‘canna-gate’all’Isola dei Famosi ha rivoluzionato l’andamento dell’intero reality. Dopo le accuse da parte di Eva Henger a Francesco Monte, il clima in trasmissione si è fatto sempre più teso. La ex naufraga ha dichiarato in diretta che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe consumato e comprato della droga in Honduras e da allora l’avventura di Monte all’Isola è radicalmente cambiata: Francesco ha deciso di ...

“Una notte di passione”. Isola - Craig Warwick rivela tutto. A Domenica Live scoppia il putiferio - l’ex naufrago confessa. Gli altarini delL’Isola dei Famosi spuntano fuori e la reazione di Cecilia Capriotti è furibonda : Dell’Isola dei Famosi si parla di continuo, questa edizione sfortunata sta creando non pochi grattacapi. La situazione è così tesa che, come riportato da Davide Maggio, pare che Mediaset si volgia liberare del format per rispedirlo al mittente, ovvero Rai 2. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live, in studio si è tornati a parlare di uno dei tanto argomenti spinosi, peraltro sempre sollevato da Eva Henger, cioè l’ipotetico ...

Luciana Littizzetto a C’è posta per te : frecciatina al canna-gate delL’Isola dei Famosi? : C’è posta per te, Luciana Littizzetto prende in giro il look di Maria De Filippi e tira in ballo il canna-gate dell’Isola dei Famosi Luciana Littizzetto è tornata a C’è posta per te per un divertente siparietto che ha coinvolto Paola Caruso, Raffaello Tonon, Luca Onestini, Michela Persico e Erjona Sulejmani. Nel lungo monologo della comica […] L'articolo Luciana Littizzetto a C’è posta per te: frecciatina al ...

Maurizio Costanzo dice la sua sul canna-gate alL’Isola dei Famosi : canna-gate all’Isola dei Famosi: parla Maurizio Costanzo Come molti sapranno bene, quasi 2 mesi fa è scoppiato il caso canna – gate a L’Isola dei Famosi. Difatti Eva Henger, prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nella famosa villa prima che iniziasse il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi. Un’accusa, che ha creato polemiche a non finire. E ...

Cecilia Rodriguez ha scritto un altro messaggio a Francesco Monte dopo L’Isola dei Famosi : Francesco Monte ha ricevuto un messaggio di Cecilia Rodriguez dopo l’Isola dei Famosi e il canna-gate Cecilia Rodriguez è tornata a scrivere a Francesco Monte. dopo l’in bocca al lupo mandato prima della partenza per l’Isola dei Famosi, la sorella di Belen ha inviato un messaggio all’ex fidanzato appena è rientrato in Italia. A rivelarlo […] L'articolo Cecilia Rodriguez ha scritto un altro messaggio a Francesco ...

Lory Del Santo contro L’Isola dei famosi : Lory Del Santo in un’intervista rilasciata al settimanale “Vero” racconta: I concorrenti “Sono dotati di lingua tagliente e non hanno paura di lanciare sfide”.: “All’inizio le motivazioni erano “non ci conosciamo abbastanza”,e trovo sia una motivazione stupida, perché se non conosci, allora non voti contro. Ora ho notato che si sono sciolti e giudicano con facilità”. Non sembra piacerle particolarmente Jonathan Kashanian, che molti ...

“Il mio ex e Paola?”. Ah! Le prime parole di Cecilia Rodriguez. Il commento a caldo sulla nuova - e già lanciatissima coppia formata da Francesco Monte e la bellissima ex naufraga delL’Isola dei famosi : Il flirt era iniziato sulle spiagge dell’Honduras, ora tra l’ex tronista di ”Uomini e Donne” Francesco Monte e la Madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto sembra essere scoppiata la passione. Il settimanale “Spy” ha paparazzato in esclusiva i due ex naufraghi dell'”Isola dei famosi” in un tenero bacio, subito dopo l’ultima diretta. “Non lo leggo in diretta, ma Francesco mi ...

“Ha lasciato l’Isola!”. Accertamenti medici per la naufraga. Mentre è via per capire cosa c’è che non va - i compagni di gioco la massacrano. AlL’Isola dei Famosi non si guarda in faccia a niente e a nessuno (neanche quando uno sta male) : quello che le hanno detto alle spalle è terribile : All’Isola dei Famosi è vento di tempesta. Le recenti rivelazioni di Alberto Dandolo hanno lasciato di sasso. Secondo il giornalista autore della rubrica Ah saperlo… dai vertici Mediaset sarebbe arrivata la decisione di chiudere con la società di produzione Magnolia e di lasciare che il reality parte per altri lidi, si vocifer che potrebbe ritornare nella sua vecchia casa, ovvero Rai 2. Ma tutto ciò è ancora da vedere e ...

L’Isola dei Famosi ritorna su Rai2 nel 2019 senza Alessia Marcuzzi? : Alessia Marcuzzi perde la conduzione de L’Isola dei Famosi 2019? La notizia ha del clamoroso! L’Isola dei Famosi potrebbe ritornare sulle reti Rai. La tredicesima edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5 potrebbe essere l’ultima. Il famoso e tanto discusso canna-gate di Francesco Monte avrebbe provocato dissapori tra Mediaset e Magnolia, la società di produzione televisiva italiana del reality. A lanciare ...