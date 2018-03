L' Inter vuole blindare Icardi | pronto un ingaggio monstre e ritocco della clausola

Tim - il fondo Elliott ha più del 5% e accusa Vivendi di conflitto di Interessi. I francesi : “Vuole destabilizzare” : Il fondo Elliott accusa Vivendi di essere in conflitto d’interesse nel caso Telecom Italia (Tim) per via dello scontro in atto fra Vivendi e Mediaset su Premium. Da Parigi, il gruppo guidato da Vincent Bolloré si chiede perché mai dovrebbe tener conto delle osservazioni “di un fondo avvoltoio, ben noto per le sue iniziative di breve respiro e che detiene il 3% delle azioni Telecom più altri strumenti finanziari non ben identificati”. Con ...

Sala : “L’Inter vuole restare a San Siro - il Milan pensa ad un nuovo stadio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione. L'articolo Sala: “L’Inter vuole restare a San Siro, il Milan pensa ad un nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Daniela Santanchè punge Matteo Salvini : 'Vuole essere un leader? Non deve fare solo gli Interessi della Lega' : Del vertice che si è tenuto ad Arcore martedì sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , ne parla Daniela Santanchè . La pitonessa, eletta con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni , nega i ...

Inter - anche la Juventus vuole Bernard : Secondo quanto riportato da Sport Mediaset anche la Juventus sarebbe Interessata a Bernard , trequartista dello Shakhtar Donetsk in scadenza di contratto. Il brasiliano è da tempo monitorato dall 'Inter .

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Mattino 5 - video dell'Intervista esclusiva : "Non vuole più sbagliare" : Federica Panicucci porta a casa il colpaccio con una lunga intervista a Silvia Provvedi a Mattino 5 per chiarire la situazione di Fabrizio Corona e parlare dei loro progetti futuri(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Edicola : il Psg vuole 400 milioni per vendere Neymar. Duello Napoli-Inter per Torreira : Giuntoli e De Laurentiis proveranno a tenere molti dei pilastri di queste ultime stagioni e, secondo la Gazzetta dello Sport, il prossimo a rinnovare dovrebbe essere Jorginho, che attualmente ha un ...

Inter - il Galatasaray vuole trattenere Nagatomo : i nerazzurri chiedono... : Nagatomo potrebbe non tornare all'Inter e proseguire la propria esperienza con la maglia del Galatasaray. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il giapponese potrebbe essere ulteriormente chiuso in nerazzurro dal possibile arrivo di Aamoah. 'A giugno andranno in scadenza anche Bernard , Shakhtar, e Asamoah. Lo ...

Quel "partito di Mattarella" Interno al Pd che vuole il dialogo con il M5s : Su una cosa tutti i retroscenisti sono d'accordo: è il Pd la prima scelta del Movimento 5 Stelle come possibile partner di governo. Una scelta che arriva dalla logica dei numeri: il centrodestra ha tenuto e a Di Maio sembra pertanto andata la stragrande maggioranza dei voti in uscita dal Pd. L'atteggiamento attendista di Sergio Mattarella sembra provenire da questa consapevolezza: dovranno essere i partiti a ...

Pd - per Renzi è notte fonda : la minoranza Interna vuole la sua testa : Non ci sono ancora i dati definitivi ma in casa Pd c'è già aria di resa dei conti. Dalle proiezioni che si susseguono senza sosta emerge che i democratici potrebbero precipitare ben sotto il 20% su scala nazionale.Al largo del Nazareno si tenta di arginare il panico, ricordando che "le proiezioni dei vari istituti sono molto diverse l'una dall'altra". In attesa che parli il segretario Matteo Renzi, sia il padre ...

Di Maio al ministero dell'Interno vuole Giannetakis - prof. per il Sì al referendum costituzionale : Eccolo: "Dallo scorso giugno un gruppo di studiose e studiosi, scrittori e scrittrici, firme, voci e volti, che hanno fatto della scienza e del sapere, della ricerca e dell'arte, del diritto e dell'...

Mediaset - se Canale5 diventa un “condominio incazzoso” : le faide Interne (e chi invece si vuole bene) : Canale 5 non è (solo) la rete ammiraglia di Mediaset, uno dei principali operatori televisivi italiani. Non è solo il canale generalista più visto in Italia assieme al competitor RaiUno. E’ anche un condominio ‘incazzoso’. Questo, perlomeno, quello che appare agli occhi di chi osserva le “case” (e, soprattutto, i suoi abitanti) del Biscione televisivo. E come in ogni buon condominio che si rispetti, le liti fra i suoi condomini ...

Inter - Icardi/ Titolare col Milan ma Sampaoli non lo vuole portare ai Mondiali : Inter, Icardi Titolare col Milan ma Sampaoli non lo vuole portare ai Mondiali. Il capitano nerazzurro potrebbe non essere convocato dalla nazionale argentina(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:20:00 GMT)

Moby vuole essere salvato : il nuovo album "Everything was beautiful - and nothing hurt" - tra fede e vulnerabilità " InterVISTA : Se solo volessimo, potremmo trasformare il mondo in un'utopia, in un paradiso. Se solo volessimo, potremmo smettere di mangiare animali, spendere più soldi per l'educazione che per l'apparato ...

Inter-Benevento dalle ore 20.45 La Diretta Spalletti vuole uscire dalla crisi : Inter e Benevento si affrontano a San Siro nell'anticipo del sabato sera; è una partita densa di significati sia per i nerazzurri, che vogliono uscire dalla brutta crisi in cui sono incappati ...