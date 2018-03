Linciaggio social contro il figlio di Carla Bruni

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Ildi, il sedicenne Aurèlien, è stato vittima di gravi insulti, attacchi razzisti e minacce di morte. Per l'ex top model e il padre del ragazzo, il filosofo Raphael Enthoven, sono momenti duri e di grande intensità emotiva. La colpa di Aurèlien Il giovane Aurèlien è un grande appassionato di paleontologia. Assieme all'amico Julien Kriss ha pubblicato sul suo canale YouTube, seguito da oltre 35000 persone, un video di 23 minuti nel quale spiega il motivo per cui le razze non esistono. È proprio questa innocente azione che ha scatenato un'incontenibile ed incomprensibile rabbia. Ildicomincia così a ricevere migliaia di messaggi contenenti insulti, minacce di morte, pesanti offese nei confronti della madre e sgradevoli commenti razzisti e antisemiti. La violenza di tali messaggi ha spinto Aurèlien a sporgere immediatamente denuncia. Le reazioni di ...