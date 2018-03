“L’ha infilato tutto nel pene” Eros catastrofico Cercava ‘il momento della gioia’ così

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) La ricerca del piacere sessuale per alcune persone è un’ossessione. C’è chi è disposto a prendersi dei rischi clamorosi pur di raggiungere ilgioia e delle volte finisce molto male. Per ‘aiutare’ queste persone c’è chi inventa degli aggeggi che possono diventare un serio rischi per la salute, Come riportato dal quotidiano britannico The Sun un uomo originariocittà sud-occidentale di Kaohsiung a Taiwan è finito in ospedale e ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico alle parti intime per salvarsi la vita. L’uomo dopo essersi maldestramente gingillato ha capito che qualcosa non andava ed è corso in ospedale, dove è stato operato per aver usato un giocattolo sessuale di 18 centimetri che aveva inserito nella sua uretra fino ad arrivare alla vescica. Il sex toy è rimasto incastrato per due giorni prima che i medici ...