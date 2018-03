L' equinozio tra mito e scienza | Eostre

diggita

: 20 marzo 2018 ore 20,30 al PLANETARIUM PYTHAGORAS REGGIO CALABRIA @PlanetarioRC EQUINOZIO DI PRIMAVERA TRA MITO… - PlanetarioRC : 20 marzo 2018 ore 20,30 al PLANETARIUM PYTHAGORAS REGGIO CALABRIA @PlanetarioRC EQUINOZIO DI PRIMAVERA TRA MITO… - luigicastronuov : @Digitalys @AmbrogioCinetti Tempo era del principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle ch'eran co… - Jetmira04150748 : RT @pirandellama: @giadinam82 @Jetmira04150748 Ovviamente inizia il giorno dell'equinozio di marzo. L'origine della festa è antichissima e… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Lunedì 19 Marzo 2018, Agli equinozi, in teoria, il Sole dovrebbe sorgere quasi esattamente ad est e tramontare esattamente ad ovest, ma in realtà ciò non avviene, in quanto per definizione l'...