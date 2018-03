L' ennesima grande giornata di Ilicic

AUSTRALIAN OPEN 2018/ Diretta : Federer all'ennesima semifinale. Tra Halep e Kerber grande equilibrio : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, Roger Federer domina Berdych ed è in semifinale per la 43esima volta in uno Slam. Sfiderà Hyeon Chung, esordiente a questo livello.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:27:00 GMT)