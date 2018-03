Lega Serie A | Miccichè | “perseguire interessi di tutti”

Lega Serie A - Lotti : “consenso su Miccichè fa ben sperare” : “Buon lavoro a Gaetano Miccichè, eletto presidente della Lega di Serie A. Il consenso sulla sua nomina fa ben sperare per l’avvio di una vera fase di ripartenza del nostro calcio“. Lo scrive su Twitter il ministro per lo Sport, Luca Lotti. L'articolo Lega Serie A, Lotti: “consenso su Miccichè fa ben sperare” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega Serie A - Miccihè : “perseguire interessi di tutti” : “Il mondo del calcio deve diventare una realtà sempre più grande dove si possano perseguire gli interessi di tutti”. Così il nuovo presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, che con la sua esperienza di banchiere conta di “portare un contributo, assieme a consiglio di Lega e ad, di Serietà, capacità di coinvolgere tutte le squadre, gli stakeholder, stampa, tifosi, sponsor, organizzatori di eventi”. Secondo Miccichè ...

Lega Serie A : Miccichè nuovo presidente all’unanimità : Lega Serie A: Miccichè nuovo presidente all’unanimità I 20 club in assemblea a Milano hanno confermato il consenso unanime per il presidente di Banca Imi Continua a leggere L'articolo Lega Serie A: Miccichè nuovo presidente all’unanimità proviene da NewsGo.

Gaetano Miccichè eletto presidente della Lega di serie A : 'Serie A il top - ha grandi squadre e città' : ... dove dal 2016 è presidente di Banca Imi, ruolo che manterrà anche dopo l'elezione alla guida della Lega, ma non ha mai nascosto, anche per motivi familiari, di strizzare l'occhio al mondo del calcio.

Lega Serie A - Malagò : “basta commissariamento in 2 mesi” : Giovanni Malagò conta di chiudere il suo mandato da commissario della Lega Serie A “al massimo entro 90 giorni, ma auspico in due mesi”. Lo ha chiarito lo stesso presidente del Coni nel giorno in cui Gaetano Miccichè è stato eletto alla guida della Lega, dove entrerà in carica quando verranno rinnovate le altre cariche e si concluderà il commissariamento. La prossima assemblea della Serie A andrà in scena a Roma nella sede del Coni, ...

Miccichè presidente della Lega di Serie A - l'Osce boccia il voto in Russia. Le notizie del giorno - in breve : Sono apparse delle scritte contro Biagi a Modena sui muri della facoltà di Economia dove insegnava il professore ucciso 16 anni fa dalle Br. Borsa di Milano. FtseMib -0,98 per cento. Differenziale ...

Gaetano Miccichè eletto nuovo presidente Lega Serie A/ Votato all'unanimità - ecco chi è : Finalmente la Lega Serie A ha un nuovo presidente: Gaetano Miccichè è stato eletto all'unanimità, succede ufficialmente a Maurizio Beretta dopo il doppio periodo di commissariamento(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Lega Calcio - i big di serie A trovano l'accordo : chi hanno eletto presidente : Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega di serie A. A quanto si apprende l'Assemblea dei presidenti lo ha eletto all'unanimità. Si attendono ora le prime dichiarazioni del commissario ...

Lega Serie A - Miccichè eletto presidente : tutti i dettagli e gli aggiornamenti : La Lega Serie A ha un nuovo presidente, si tratta di Gaetano Micciché, 67 anni, l’obiettivo adesso è quello di rilanciare il calcio italiano. Presenti anche Andrea Agnelli, Aurelio De Laurentiis, Enrico Preziosi, Marco Fassone, è stato votato da tutti i presidenti, anche da Claudio Lotito, era indispensabile l’unanimità che è arrivata. Al momento dell’elezione un grande applauso, poi Micchichè ha ringraziato tutti i presenti. ...

Lega di Serie A : Micciché è il nuovo presidente. Fumata bianca dall’assemblea : È il presidente di Banca Imi ed è stato eletto all’unanimità dai 20 club riuniti in assemblea a Milano

Lega Calcio - la Serie A ancora nelle mani di un banchiere : eletto Gaetano Miccichè - fratello del forzista siciliano Gianfranco : La Lega Calcio ha un nuovo presidente: i proprietari delle società di Serie A hanno eletto all’unanimità Gaetano Miccichè, fratello del forzista Gianfranco, numero uno di Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo. Il pallone italiano finisce dunque in mano a un banchiere, magari anche due se dovesse passare la linea di Giovanni Malagò anche per l’amministratore deLegato, ruolo per cui il numero uno del Coni vorrebbe Marzio Perrelli, capo esecutivo di ...

Lega Serie A - Miccichè eletto nuovo presidente all'unanimità : La Lega Serie A ha scelto il suo nuovo presidente: si tratta di Gaetano Miccichè, numero uno di Banca Imi, la banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo. I 20 club di A, riuniti in assemblea a ...

Lega Serie A - eletto all'unanimità Gaetano Miccichè : Il banchiere siciliano con la passione del calcio, è stato proposto da Giovanni Malagò. E' anche presidente di Banca Imi - E' stato eletto il nuovo presidente della Lega di Serie A. Si tratta di ...

Calcio. Gaetano Micciché è il nuovo presidente della Lega di Serie A : Votato all'unanimità il nome individuato dal commissario Giovanni Malagò. Entrerà in carica dopo la nomina dell'ad e dei consiglieri