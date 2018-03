Lega Serie A | Ferrero | “Miccichè ha spessore”

Serie A : Miccichè verso la presidenza della Lega : Ha preso il via l’Assemblea elettiva della Lega di Serie A, chiamata a eleggere come presidente Gaetano Miccichè, candidato sul quale i 20 club si sono impegnati con il commissario Giovanni Malagò a garantire unanime convergenza. Partecipano fra gli altri all’assemblea il presidente della Juventus, Andrea Agnelli; quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis; quello del Genoa, Enrico Preziosi; l’ad del Milan, Marco Fassone; il Cfoo ...

Lega Serie A - Cairo : “Miccichè? Malagò propone - ma votano i club” : “Malagò non impone nulla, propone. E poi chi vota sono le 20 società. Lui sta facendo un lavoro positivo per aiutare la Lega Serie A a uscire dalle secche di un commissariamento tanto lungo; pur avendo avuto in certi momenti opinioni differenti il suo lavoro oggi è positivo. Sta proponendo nomi”. Lo dice Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, all’evento a Milano alla Borsa ‘L’Italia genera futuro?’, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - con ok condizionato a MediaPro niente canale Lega : Dopo l'accordo tra la Lega Calcio ed il colosso catalano MediaPro sui Diritti tv per la trasmissione delle partite di Serie A è arrivato il via libera dell'Antitrust all'operazione. Un ok condizionato però al rispetto da parte della società di Barcellona, recentemente finita sotto il controllo dei cinesi del fondo Orient Hontai, di modalità eque per l'attività di intermediazione dei Diritti audiovisivi ad altri ...

Dall'AGCM è arrivato il via libera all'assegnazione dei Diritti tv della Serie A agli spagnoli di Mediapro

Lega Pro ha concordato nella convezione tariffe agevolate in modo da consentire il contenimento dei costi per le proprie associate

Lega 'Serie A' : svolta sul calciomercato. E Miccichè presidente : Come in Premier League, acquisto e cessioni dei giocatori terminerà 24 ore prima dell'inizio del campionato, che aprirà il 19 agosto per chiudere il 26 maggio. ben tre i match durante le feste ...

“Rinviare Fiorentina-Benevento per diritto al lutto” - l’appello alla Lega Serie A : Mario Sconcerti lancia un appello. Il noto giornalista, parlando a RMC Sport, auspica senza mezzi termini il rinvio della gara tra Fiorentina e Benevento dopo la morte di Davide Astori. “Chi aveva conosciuto Astori in campo internazionale come capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale aveva imparato a capire e apprezzare la diversità di questo ragazzo, che senza essere un eroe e un santo era veramente una persona perbene. Credo che ...

Lega Serie A, Malagò lancia Micciché: il 19 marzo sarà nominato nuovo presidente. Prossimo campionato al via il 19 agosto, il calciomercato terminerà 24 ore prima

Serie A - la Lega ha deciso : la 27esima giornata si recupera 3 e 4 aprile : La Lega di Serie A si è riunita nella giornata di oggi ed ha deciso quando si disputeranno tutte, o quasi, le partite rinviate ieri causa la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Tra ...

Serie A - il mercato estivo chiuderà il 18 agosto. Sì al Boxing day - Miccichè sarà presidente della Lega : Tante novità dopo l'assemblea di Lega tenutasi a Milano. Giovanni Malagò ha annunciato molte novità per la prossima stagione: la sessione estiva del calciomercato si chiuderà il 18 agosto, mentre il ...

Volley - RIVOLUZIONE nei campionati in Italia : tornano le retrocessioni - nascono due Serie A e la SuperLega. Cosa cambia entro il 2020 : cambiano i campionati Italiani di Volley maschile. Oggi la Consulta di Lega ha deciso di stravolgere l’attuale sistema e di modificarlo radicalmente. Queste le decisioni prese a Bologna che caratterizzeranno i prossimi campionati: in breve sintesi torneranno le retrocessioni dalla SuperLega e avremo praticamente tre Serie A di differente valore. STAGIONE 2018-2019: La SuperLega sarà a 15 squadre e ci saranno tre retrocessioni in Serie A2 ...

Lega Serie A - accordo su Miccichè presidente : Fissate le date del campionato 2018-2019: si inizia il weekend del 19 agosto, fine il 26 maggio. Sotto Natale, tre giornata fra il 22 e il 29 dicembre. Mercato aperto fino a 24 ore prima dell'inizio del torneo