Lega-M5s | dialogo per governo e presidenze Camere Ma si alza lo scontro nel centrodestra

Flirt M5S e Lega : «Facciamo partire il Parlamento». E Salvini parla da premier : Il leader 5 Stelle chiama i partiti, poi sente Salvini. No di Maroni all’alleanza. Bongiorno al Senato?

Maroni : "Impossibile un Governo Lega-M5S"<br>La replica di Salvini : "Nulla è impossibile" : "Io spero che l'alleanza di centrodestra venga confermata. Va evitato un Governo Lega-M5S che rischia di buttare un patrimonio di alleanze che negli ultimi 25 anni ha governato comuni e regioni e lo ha fatto bene". Con queste parole a "Mezz'ora in più", su Rai 3, Roberto Maroni ha cercato di scongiurare l'ipotesi di un accordo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle.Per l'ex Presidente della regione Lombardia rappresenterebbe un grave errore ...

Salvini : “Lega-M5S? Niente è impossibile” : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Non c’è Niente di impossibile, non c’è Niente di irrealizzabile”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Domenica live, parlando di un possibile governo con il M5S. “Vediamo cosa vogliono fare, il mio dovere è ascoltare tutti”, afferma Salvini, che individua nell’abolizione della legge Fornero, nella riforma del rapporto con l’Europa, nella scuola e nella ...

