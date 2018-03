Lega Calcio | Miccichè presidente Eletto all' unanimità dall' assemblea

Lega Calcio - Miccichè presidente : con il voto unanime dell’assemblea : Il presidente di Banca Imi entrerà in carica quando sarà completamente rinnovata la governance, per ora resta commissario il presidente del Coni Giovanni Malagò

120 anni Figc - Fabbricini : 'Rinforziamo Legame con calcio italiano - che è storia del Paese' : Insieme alla Rai vogliamo onorare questo amore, nonostante l'assenza a un campionato del Mondo. Dobbiamo rinforzare legame forte e storico che c'è. Ci saranno tante iniziative, tra cui anche il ...

Calcio - Serie A : ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè presidente di Lega : La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò. Svolta storica per quanto riguarda il Calciomercato: la sessione estiva ...

Morte Astori : appello alla Lega Calcio - “vanno rinviate tutte le gare” : Morte Astori, il Calcio è sotto shock. A causare la Morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. A soli 31 anni il difensore della Fiorentina ci ha lasciati tra lo sconcerto generale. Adesso com’è ovvio che sia la gara tra la squadra viola e l’Udinese è stata rinviata, ma ciò che chiediamo alla Lega Calcio è di rinviare il resto della giornata di Serie A. Oggi non si può giocare, non è possibile. Tanti ex ...

Malagò : Lega Calcio - basta contrapposizioni - serve buon senso : Pyeongchang , Corea del Sud, , 24 feb. , askanews, 'Io mi auguro che come è giusto che sia il mio impegno duri il meno possibile. E' banale quello che dico: durerà quello che serve, però lungi da ma ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Antitrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...

Lega Calcio : 'Sarri? Tuteliamo tutte le squadre in EL' : Marco Brunelli, Direttore Generale della Lega Calcio, ha risposto tramite Radio Sportiva alla questione calendario sollevata dal tecnico del Napoli Sarri: "Non è la prima volta che parliamo di questo, ...