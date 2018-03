L' economia di api & Co

Ossigeno Ozono Terapia : la pratica rivoluzionaria per ottimizzare l'economia del Sistema Sanitario Nazionale e del singolo cittadino : Lungo un fitto programma di interventi e workshop, i partecipanti hanno messo in campo know how e testimonianze per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori verso un'economia basata ...

Ossigeno Ozono Terapia : la pratica rivoluzionaria per ottimizzare l’economia del Sistema Sanitario Nazionale e del singolo cittadino : Il 10 e 11 marzo si è tenuto il II Congresso Mondiale AIRO (Accademia InterNazionale di Ricerca in Ossigeno Ozono Terapia) – Multipractice System, un’occasione di incontro e confronto tra i grandi esperti del settore provenienti da tutta Italia e da Paesi esteri come Spagna, Svizzera, Russia, Cuba, Messico, Argentina e Brasile per definire lo stato dell’arte dell’Ossigeno Ozono Terapia (OOT), una pratica rivoluzionaria per la cura di ...

"In Italia un selezionato gruppo d'elite gestisce l'economia a discapito della gente. Ritorno del neofascismo? Fake news!" : "Il Ritorno del neofascismo in Italia è una Fake news, ci possono sempre essere mele marce certo, ma non c'è Ritorno del neofascismo, è tutta opera dei media di regime, succede anche con Trump. Il popolo Italiano è molto più intelligente di tutto questo". Lo ha detto l'ex stratega della Casa Bianca ed ex direttore di Breitbart, il sito di estrema destra, Steve Bannon in un'intervista a TgCom24, soffermandosi ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE " 'La Canapa in Provincia di Caserta : economia - tradizione e innovazione' - tavola rotonda nel Salone degli Specchi con Bosco - Oliviero - Mirra e Capitelli : 22:04:35 SANTA MARIA CAPUA VETERE. La coltivazione della Canapa industriale , Cannabis sativa, sarà al centro di una tavola rotonda che si svolgerà domani , giovedì 15 febbraio, alle 17, presso il ...