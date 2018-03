LeBron James | tutte le schiacciate leggendarie

NBA 2018 : Golden State vince senza big. LeBron James show a Chicago! Ok Houston - Portland inarrestabile : Undici partite nella notte NBA. Bella vittoria della numero uno della Western Conference. Gli Houston Rockets superano in trasferta i New Orleans Pelicans per 107-101 grazie alla quasi tripla doppia di James Harden, che mette a referto 32 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist. Sempre per la squadra di coach Mike D’Antoni importanti anche i 21 punti di Chris Paul e i 17 di Trevor Ariza. In casa Pelicans non bastano i 26 punti e 13 rimbalzi di ...

Nba - perché LeBron James può vincere - ancora - la Eastern Conference : Boston con i problemi di infortuni, Toronto fatica storicamente ai playoff: così i Cavs, nonostante le difficoltà, sognano il colpo

NBA - LeBron James : "L'assenza di Love si sente" : ROMA - La sconfitta patita dai Cleveland Cavaliers contro i Portland Trail Blazers questa notte - la terza nelle ultime quattro partite - ha messo in luce una volta di più quanto pesino le assenze di ...

NBA : 'LeBron - è qui la festa!' - i Lakers battono i Cavs e lanciano un messaggio a James : "La mia era una sfida difensiva non da poco, dovendo marcare il miglior giocatore del mondo. Amo caricarmi personalmente di responsabilità, ma contro James non c'è molto che si possa fare". Alla fine ...

NBA - torna Basket Room con uno speciale dedicato a LeBron James : Basket, gestione del gruppo, mercato, società, cultura: c'è davvero di tutto nel mondo che ruota attorno a James e nello speciale che andrà in onda domenica 11 alle ore 20 su Sky Sport 3 , e poi in ...

LeBron James è il più pagato in NBA : tra stipendi e sponsor “vale” quasi 70 milioni : L'ala dei Cavs si conferma il giocatore più pagato in Nba, tra stipendio e sponsor: alle sue spalle Curry e Durant L'articolo LeBron James è il più pagato in NBA: tra stipendi e sponsor “vale” quasi 70 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA 2018 : LeBron James riporta Cleveland al successo. Tornano a vincere anche Boston e San Antonio : Sette le partite giocate nella notte NBA. È tornata in campo Cleveland, che ha battuto per 112-90 i Detroit Pistons ritrovando così la vittoria. Sul successo c’è ovviamente la firma di LeBron James, autore di 31 punti (con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 7 assist), che dopo aver deciso l’incontro nel terzo periodo (36-21) è stato in panchina per tutto il quarto quarto. A completare l’opera ci ha pensato Larry Nance Jr., partito in ...

LeBron James - “il prescelto” entra nella leggenda del basket : LeBron James continua a stabilire primati su primati. Con i 31 punti, 12 rimbalzi e 11 assist messi a referto nella vittoria del 28 febbraio dei suoi Cleveland Cavaliers contro i Brooklyn Nets per 129-123, è entrato a far parte della ristretta cerchia di giocatori capaci di tripla (punti, rimbalzi, assist) in doppia cifra per un mese solare con almeno cinque partite disputate. Gli altri sono Oscar Robertson, Russell Westbrook e Wilt ...

NBA 2018 : cadono i Cavaliers di LeBron James - i Rockets vincono anche contro i Celtics : Sette incontri giocati nella notte NBA. Fa rumore la sconfitta di Cleveland 126-117 contro Denver alla Quicken Loans Arena. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James (25-10-15) ad evitare la capitolazione ai padroni di casa. Nuggets impostisi grazie ad un eccellente prestazione di squadra in cui il migliore dal punto di vista realizzativo è stato Gary Harris (32-2-4), autore di un 6/10 da 3 punti ed di un 6/6 dai tiri liberi. Seconda ...

NBA : LeBron James è il migliore - ma a vincere sono i Sixers. 11 punti per Belinelli : Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 97-108 IL TABELLINO L'opera di convincimento portata avanti dai Sixers nei confronti di LeBron James prosegue anche sul parquet, abili nel batterlo a domicilio ...

NBA - LeBron James e il traguardo di 30.000-8.000-8.000 : mai nessuno come lui : Sembra incredibile, ma anche oggi, a 15 anni dal suo esordio, non si può fare a meno di scrivere ancora una volta di LeBron James. La gara da 31 punti, 12 rimbalzi e 11 assist vinta contro i Nets ...

LeBron James entra nella storia : infranto altro record : LeBron James entra nella storia: infranto altro record LeBron James trascina Cleveland con Brooklyn (129-123) e festeggia l’ennesimo traguardo: è il primo giocatore della storia a mettere insieme 30mila punti, 8mila rimbalzi e 8mila assist Continua a leggere L'articolo LeBron James entra nella storia: infranto altro record sembra essere il primo su NewsGo.

LeBron James attacca : "In NCAA c'è corruzione" : L'asso dei Cavs ha parlato dello scandalo che ha travolto il mondo dello sport universitario americano

LeBron James nella storia - Wade stende i Sixers : ROMA - nella notte NBA Lebron James , tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, scrive un altro record della sua fantastica carriera. LBJ diventa il primo giocatore della NBA a mettere ...