Le vite bruciate dei tre killer minorenni | i racconti delle famiglie

(Di lunedì 19 marzo 2018) Arrestati iche lo scorso 3 marzo hanno massacrato con dei bastoni di legno un vigilante napoletano, Francesco Della Corte, massacrato a tal punto da operarlo d'urgenza al cervello, operazione che non è servita perché lo stesso è deceduto due giorni fa. Lo hanno ucciso per avere la sua pistola, un'arma che poi avrebbero venduto per ricavarci 500/600 euro. Accusati di omicidio doloso e tentata rapina sono ora agli arresti, mentre i genitori dei tre ragazzi, ancora increduli per la violenza inaudita commessa dai loro figli, gridano "assassini". Tre. Il racconto della mamma di uno dei due sedicenni Il quotidiano la Repubblica ha voluto ricostruire ledi questi tre ragazzi, parlando con le propriee tentando di capire attraverso i lorocosa passasse per la testa di questi giovani. E. è la madre di uno dei tre ragazzi, due di 15 anni e uno ...