Le vendite di Samsung Galaxy S9 stentano a decollare in Corea del Sud | colpa di S8 e A8

Samsung Galaxy S9 : al via le vendite a partire da oggi - ecco le migliori offerte : Ancor prima della sua presentazione ufficiale, avvenuta al Mobile World Congress di Barcellona lo scorso 25 febbraio, è cresciuta esponenzialmente l'attesa per il nuovo gioiello fimato Samsung. Nonostante il design sia pressoché identico al suo predecessore, il Galaxy S8, il punto focale dell'attenzione dei progettisti è stato il cercare di migliorare l'esperienza d'uso dell'utente. Questo non ha fatto altro che incuriosire e aumentare le ...

Mezzo flop Samsung Galaxy S9 rispetto all’S8 : due verità dietro le prevendite negative : Il Samsung Galaxy S9, come era ampiamente prevedibile, non ha portato con sé novità rivoluzionarie rispetto a quanto abbiamo avuto modo di toccare con mano nell'ultimo anno grazie al Samsung Galaxy S8. Se quest'ultimo ha rappresentato un momento di rottura rispetto al passato della "linea S", sia dal punto di vista hardware, sia sul fronte del design, lo stesso certo non si può dire per il top di gamma che è stato svelato dal produttore coreano ...

Samsung ci parla di Bixby 2.0 - Galaxy Note 9 - 5G - Galaxy S10 - vendite Galaxy S9 e futuri smartphone : Samsung ne ha davvero per tutti: le previsioni di vendita di Galaxy S9, l'arrivo di Bixby 2.0, il supporto alle future reti 5G e il nome del nuovo flagship. Andiamo a scoprire tutto nei dettagli. L'articolo Samsung ci parla di Bixby 2.0, Galaxy Note 9, 5G, Galaxy S10, vendite Galaxy S9 e futuri smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung mantiene la vetta della classifica delle vendite - nonostante il calo del mercato : nonostante nel quarto trimestre del 2017 abbia fatto registrare un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2016, Samsung è riuscita a mantenere la leadership nelle classifiche di vendita, davanti a Apple. L'articolo Samsung mantiene la vetta della classifica delle vendite, nonostante il calo del mercato è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Apple scalza Samsung - prima per vendite mondiali smartphone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Apple supera Samsung nelle vendite dell’ultimo trimestre del 2017 ma la star è BBK Group : Da Counterpoint Research arrivano i dati statistici delle vendite di smartphone del quarto trimestre del 2017. Secondo le analisi Apple riesce a superare le vendite Samsung, sebbene a livello annuale rimanga comunque indietro rispetto al colosso sudcoreano. Oltre alla crescita di Huawei, sorprende BBK Group, conglomerato cinese che supera nell'ultimo trimestre del 2017 le vendite di entrambi i big del mercato smartphone. L'articolo Apple supera ...

Spunta la data di uscita del Samsung Galaxy S9 : vicine le vendite in Italia : Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S9, visto che l'appuntamento è previsto in occasione del Mobile World Congress in programma il prossimo 26 febbraio. Dopo aver analizzato qualche altra indiscrezione sulla possibile scheda tecnica dello smartphone, come del resto è emerso anche nella giornata di ieri, oggi 16 gennaio dobbiamo necessariamente concentrarci su un altro aspetto ugualmente importante. Mi ...

Samsung ritenuta colpevole di violazione di brevetti Huawei : a rischio le vendite in Cina : Un tribunale cinese ha ritenuto Samsung colpevole della violazione di due brevetti di Huawei relativi alla tecnologia 4G. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung ritenuta colpevole di violazione di brevetti Huawei: a rischio le vendite in Cina è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 miglior smartphone 2017 per vendite in USA : lontanissimo Galaxy S8 : Nel 2017 appena trascorso, il Samsung Galaxy S7 è stato il miglior smartphone Android per vendite secondo il giudizio degli acquirenti che lo hanno scelto copiosi negli USA. Abbiamo una classifica significativa fornita dal sito Swappa, un popolare e-commerce di elettronica che mette al primo posto proprio il top di gamma del 2016 e non il suo successore il Galaxy S8 che invece nella relativa top ten occupa un gradino ben più basso. Prima ...