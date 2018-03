Le tre ragioni dell’iniziale insuccesso del Samsung Galaxy S9 nel mondo

Silvio Berlusconi - il gran finale : «Votarmi conviene a tutti : ecco tre ottime ragioni» : E ispirata al pensiero del premio Nobel per l'Economia Milton Friedman, forse il maggiore nemico dei sistemi assistenziali nella storia delle dottrine economiche. Come potrebbe essere ...

tre ottime ragioni per non credere all’uscita iOS 11.3 oggi 26 febbraio : Ci sono svariate fonti che oggi 26 febbraio parlano di un'uscita ad ore per quanto riguarda l'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.3, concepito per i vari iPhone compatibili con il pacchetto software e attualmente in sviluppo attraverso alcune beta. Come del resto abbiamo avuto modo di osservare la scorsa settimana con la terza release destinata ai tester. Qual è la situazione che si è venuta a creare attorno al sistema operativo di Apple? ...

Isola 2018 : Magnolia - la nota ufficiale sul “canna-gate” : “Nessuna PROVA EVIDENTE - tuteleremo le nostre ragioni” : Isola dei Famosi 2018, Magnolia attraverso una nota ufficiale rende noto qual è la sua posizione in merito alla vicenda portata alla luce dall’attrice a luci rosse Eva Henger, sul consumo di “spinelli” all’Isola. Magnolia rende nota la sua posizione La società di produzione del reality show, Magnolia, fa sapere quale è la sua posizione in merito alla vicenda denominata “canna gate”. Dopo averne parlato giornali, siti e programmi tv che si sono ...

Canna-gate all’Isola dei famosi? Magnolia : “Nessuna prova evidente - tuteleremo le nostre ragioni” : Isola dei famosi, ecco la nota ufficiale di Magnolia sul “Canna-gate”. Magnolia, ecco la nota ufficiale sul “Canna-gate” Magnolia, società produttrice del programma, in una nota riferisce di “avere appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane […] L'articolo Canna-gate ...

Prezzo petrolio oggi nuovo crollo. tre ragioni spiegano tracollo quotazioni : Non è un mistero che gli alti livelli produttivi americani hanno sempre messo a dura prova la politica dell'Opec tesa a ridurre la produzione di petrolio con l' obiettivo di equlibrare domanda e ...

tre buonissime ragioni per puntare su Huawei P10 : aggiriamo problemi e dubbi : Ci sono smartphone che per mesi fanno discutere a più non posso a causa di determinati problemi denunciati dal pubblico, come nel caso del cosiddetto Huawei P10 che a detta di molti utenti da alcuni mesi a questa parte soffre del bug relativo alla messa a fuoco della fotocamera. Svariati aggiornamenti resi disponibile dal produttore coreano tra la fine del 2017 e l’inizio del nuovo anno non hanno consentito di archiviare la questione e così, a ...

PARMA/ Capitale italiana della cultura 2020 - tre ragioni di un giusto premio : Il Mibac ha designato PARMA Capitale italiana della cultura 2020. Una scelta azzeccata. Bellezza, senso del gusto, dimensione civica. E tanti capolavori. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 06:09:00 GMT)Istruzioni per salvarsi dagli schemi, di G. FrangiCARAVAGGIO/ Cristo flagellato, la più grande tenerezza verso il mondo, di G. Frangi

Zoo 4 non ci sarà - la serie CBS cancellata dopo tre stagioni : le ragioni del mancato rinnovo : Mentre su Rai4 è in onda il finale della terza stagione, brutte notizie per i fan della serie basata sull'omonimo romanzo di James Patterson: Zoo 4 non ci sarà. Il network CBS ha deciso di cancellare lo show dopo sole tre stagioni. Nessun seguito quindi per lo zoologo Jackson Oz (interpretato da James Wolk) e il suo team. A quanto pare, gli ascolti registrati negli Stati Uniti sono stati fatali per decretare la mossa della CBS, che ha scelto ...

Moby Prince - familiari delle vittime verso Roma : “Finalmente vediamo riconosciute le nostre ragioni” : Le ultime ore di attesa Loris Rispoli le passa in treno. Lui e gli altri familiari delle 140 vittime del Moby Prince stanno andando a Roma, destinazione Senato, per ascoltare le conclusioni della commissione d’inchiesta che dal 2015 lavora per far luce sul disastro avvenuto la notte del 10 aprile del 1991 a due miglia e mezzo dal porto di Livorno, quando il traghetto Moby Prince entrò in rotta di collisione con la petroliera Agip Abruzzo. ...

Nova Re - Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali si posiziona oltre il 6% : (Teleborsa) - La Consob informa che, dal 15 gennaio 2018, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha acquisito una partecipazione in Nova Re , la ...

tre buone ragioni per la schiavitù - il bambino mette a tacere la maestra : Una maestra di quarta elementare ha chiesto ai suoi piccoli alunni di trovare "tre buone ragioni per la schiavitù". E a scuola scoppia la polemica.Jerome, un alunno di quarta elementare, mostra alla madre il compito che la sua maestra gli ha assegnato per casa. Ma qualcosa non torna. L'insegnante ha infatti chiesto agli studenti di trovare tre "buone" ragioni per la schiavitù e tre cattive. La donna si è ...

Sulla flat tax è scontro tra Pd - Forza Italia e Lega : le ragioni dei tre partiti : Una bacchetta magica da circa 50 miliardi di euro. Tanto vale la flat tax al 23% in termini di mancato gettito per le casse dello Stato. E a brandire il magico strumento, al momento, sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Mentre il Partito democratico mette in guardia: non ci sono coperture, ha avvertito nelle scorse ore Matteo Renzi. E comunque, con il notaio a versare quanto il contadino, ci si troverebbe di ...