Le rovine di 7 monumenti antichi tornano in vita grazie alle gif : Resistere al fascino delle rovine di antichi monumenti è impossibile. Pensiamo al Partenone che svetta sull’acropoli di Atene, o a ciò che resta della città di Pompei. Già, ma come sarebbero oggi quei templi, quelle mura e quegli edifici se si fossero conservati intatti nel tempo? A chiederselo è stato il portale di viaggi Expedia, che in collaborazione con i creativi dei Neomam Studios ha deciso di riportare alcune tra le rovine più ...