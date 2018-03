“Le mutande proprio no | eh?” La star nella bufera dopo la sua esibizione Ai fan

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Un dilemma che sta tenendo con il fiato sospeso il popolo del web, alla ricerca evidentemente di emozioni forti. Che si è concentrato, in queste ultime ore, sulla biancheria intima di unainternazionale, chiedendosi se quest’ultima la indossi davvero o se non abbia sviluppato una certa allergia alle, presentandosi senza anche di fronte alpubblico. Tranquilli, la povera Belen non c’entra niente stavolta. Al centro delle attenzioni è invece finito un suo collega vip di sesso maschile, il cantante Harry Styles. Unaalla quale la dea bendata ha bussato di colpo alla porta nel 2010, anno della sua partecipazione alla versione inglese del talent show X Factor. Arrivato al terzo posto dell’edizione in compagnia di altri quattro concorrenti, aveva dato vita a quel punto alla fortunatissima band nota con il nome di One Direction, capace di ...