Le Fifth Harmony si sono sciolte Shock su Twitter | Ci lasciamo per rimanere

Le Fifth Harmony si sono sciolte : l’arrivederci dopo sei anni per seguire le carriere soliste : È un lunedì triste e malinconico per gli Harmonizers di tutto il mondo: Fifth Harmony hanno annunciato lo scioglimento del gruppo. Attraverso un post social, Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane e Ally Brooke hanno annunciato di volersi prendere una pausa dalla girl band per seguire ognuna il proprio progetto da solista. “dopo sei duri anni, non stop, abbiamo realizzato che per restare fedeli a noi stesse e a voi, dobbiamo ...

Camila Cabello : Taylor Swift non c’entra nulla con la sua scelta di abbandonare le Fifth Harmony : Camila Cabello ci ha tenuto a smentire personalmente le voci infondate che davano Taylor Swift come la vera responsabile dell’abbandono delle Fifth Harmony. La pop star di “Never Be The Same” ha rilasciato una recente intervista al Sun, nella quale ha spiegato come stanno veramente le cose. “Mi ha dato fastidio il fatto che alcune persone dicessero in giro che [Taylor] mi abbia incoraggiato a fare questa cosa, perché ...

Normani Kordei ha infranto un importante record senza le Fifth Harmony : via GIPHY "Love Lies" di Khalid e Normani sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo: 24.6 milioni di streaming su Spotify e 6.5 milioni di view su YouTube sono solo un esempio. A ...

Arriva Made in Miami - il documentario su Camila Cabello : la carriera dagli esordi con le Fifth Harmony al successo da solista (video) : Si intitola Made in Miami, il documentario su Camila Cabello pubblicato il 27 febbraio sulla piattaforma Youtube. Dopo il rilascio di un curioso trailer, la cantante originaria di Cuba ha condiviso il documentario sulla sua vita e carriera artistica, dalle Fifth Harmony al nuovo progetto da solista. Made In Miami, infatti, metterà in mostra l'intera traiettoria della cantante di Havana fino ad oggi. Il documentario su Camila Cabello ...

Camila Cabello : durante il Never Be The Same Tour 2018 non canterà nessuna canzone delle Fifth Harmony : Il Never Be The Same Tour 2018 partirà ad aprile, ma Camila Cabello ha già le idee chiare per quanto riguarda la scaletta degli show. [arc id=”dc2092b2-c93d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Intervistata qualche settimana fa dal magazine inglese NME, la cantante ha risposto in maniera molto chiara quando le hanno chiesto se avesse intenzione di cantare durante i nuovi concerti anche le canzoni delle Fifth Harmony, sua ex band. “No, ...

Fifth Harmony : Lauren Jauregui sarebbe al lavoro sul suo primo album solista : Nei prossimi mesi potresti ascoltare il primo album solista di Lauren Jauregui delle Fifth Harmony. [arc id=”33fc8ae6-8a7c-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Stando a quanto riportato da Billboard durante il week end dei Grammy Awards, Lauren avrebbe cambiato etichetta discografica – passando dalla Epic alla Columbia – per la registrazione del suo nuovo album senza le storiche compagne di band. via GIPHY Lauren Jauregui sulle orme ...

Camila Cabello/ "Ecco perché ho lasciato le Fifth Harmony" : Si chiama "Camila" l'album di debutto di Camila Cabello come solista. In un’intervista rilasciata al New York Times, Cabello ha spiegato perchè ha lasciato le Fifth Harmony.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:25:00 GMT)

Audio di Camila - l’album solista di Camila Cabello primo in 80 Paesi : “Le Fifth Harmony? Volevo solo imparare” : Il 12 gennaio ha debuttato il primo album solista di Camila Cabello, rilasciato in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali con un riscontro enorme ed immediato in mezzo mondo. Dallo scorso maggio ad oggi la cantante aveva rilasciato diversi singoli (a partire da Crying in the Club e la hit Havana diventata uno dei più grandi successi del 2017) fino a cambiare il titolo iniziale del disco scegliendo semplicemente Camila per il suo ...