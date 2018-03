Le elezioni che verranno

L’ombra dei brogli sulle elezioni russe : pioggia di video di scrutatori che votano più volte : Vladimir Putin è stato rieletto presidente della Russia con oltre il 76% dei voti. Un risultato scontato su cui però aleggia L’ombra dei brogli. In molti seggi, le telecamere interne mostrano come gli scrutatori inseriscano diverse schede nell'urna. Altri casi riguardano voti multipli o intimidazioni a studenti e lavoratori per obbligarli recarsi a votare.Continua a leggere

elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alternativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...

elezioni politiche 2018 : le due Italie post-voto : La vittoria del centrodestra al Nord e quella del Movimento 5 stelle al Sud ripropongono un'antica spaccatura. Forse è ora di pensare a politiche differenti per riunire quei due mondi così diversi

elezioni RUSSIA - RISULTATI : PUTIN TRIONFA/ Rieletto con il 76% : "Responsabili del caso Skripal? Sciocchezza!" : RISULTATI ELEZIONI Presidenziali RUSSIA in diretta: Vladimir TRIONFA, Rieletto. Affluenza da record ed exit poll, opposizione ai minimi storici.

Russia al voto - Putin verso vittoria/ Risultati elezioni : affluenza 52% alle ore 17. Check-up ai seggi : Russia al voto, Putin vincitore? verso il quarto mandato alle Elezioni presidenziali, i Risultati alle 18 ore italiane. affluenza da record al 52% alle ore 17: caos in Ucraina

elezioni - De Luca : “M5s? Ricordo che nell’84 il Pci prese il 34%. Dopo 10 anni è morto - tra gli applausi - ma è morto” : “Di fronte a qualche tono esagerato dei vincitori di queste Elezioni, Ricordo sempre che nell’84 il Pci aveva raggiunto il 34% dei voti. Poi quel partito, nell’arco di un decennio, è morto. Fra gli applausi, ma è morto”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, in riferimento al M5s. E sottolinea: “Venendo a esempi più vicini a noi, solo tre anni fa Renzi e il ...

elezioni 2018 – Paragone - Mor - Bagnai. Ecco i blogger de ilfattoquotidiano.it che sbarcano (in diversi partiti) in Parlamento : Dal blog su ilfattoquotidiano.it agli scranni del Parlamento. Sei deputati o senatori della nuova legislatura hanno offerto (in passato o tuttora) competenze, idee, opinioni, notizie, ai lettori di questo sito. Da giovedì prossimo 23 marzo – quando si insedieranno le Camere -, la loro tribuna si sposterà dalle pagine de ilfattoquotidiano.it (popolate dai severissimi commenti dei nostri lettori) alle poltrone della Camera e del Senato. A ...

Rai - dopo le elezioni un terremoto. 'Teme anche Francesca Fialdini - ma è molto stimata in Vaticano' : Un clamoroso colpo di scena in Rai . È la Stampa a riferire delle grandi manovre tra viale Mazzini e Saxa Rubra nell'era di Movimento 5 Stelle e Lega . Nel bailamme di poltrone e incarichi, scrive il ...

elezioni : Rosato - perso perché troppo attenti a nostre beghe : C'è un vento che soffia in Europa e nel mondo, lo stesso vento che ha portato Trump a diventare presidente degli Stati Uniti e ha portato la brexit. Non è un vento di sinistra, ma un vento un po' ...

elezioni : Rosato - perso perché troppo attenti a nostre beghe : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo perso le Elezioni, occorre partire da questo assunto. perché le abbiamo perse? Sicuramente per nostra responsabilità, perché come gruppo dirigente del Pd non abbiamo capito cosa stava succedendo. C'è un vento che soffia in Europa e nel mondo, lo stesso vento c

elezioni - Travaglio : “Berlusconi dice di farsi un 5 Stelle per amico? L’ultima volta che fece una battuta partì un bonifico” : “Berlusconi invita i suoi parlamentari a farsi un 5 Stelle per amico? L’ultima volta che Berlusconi fece una battuta, e cioè che bisognava farsi De Gregorio per amico, partì un bonifico di 2 milioni di euro più un milione di euro in contanti per lo stesso De Gregorio, da cui una condanna poi prescritta”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). “Quando Berlusconi fa una battuta” – ...

elezioni - il pasticcio delle schede : troppe contestazioni - a rischio l'insediamento del Parlamento : Un pasticcio di conteggi intrecciati, contestazioni in arrivo, ritardi. A dodici giorni dalle Elezioni, non ci sono ancora certezze sui nomi di chi siederà alla Camera e al Senato...

elezioni - generale Pappalardo : “Siamo il primo partito col 31%. Di Maio e Salvini? Indaghino sulle scie chimiche” : “Elezioni? Avevamo previsto tutto. Avevamo chiesto al popolo italiano di non andare a votare, perché il Rosatellum è incostituzionale, e la gente un po’ ci ha seguito. Il 31% degli italiani non ha votato, quindi siamo il primo partito in questo momento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal generale Antonio Pappalardo, membro del comitato dei saggi del Movimento Liberazione Italia. “Abbiamo ottenuto il ...