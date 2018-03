Le donne saudite non dovranno più indossare la tunica nera La promessa del

Alla Sapienza la voce delle donne saudite : La narrativa saudita è in generale poco conosciuta tra gli studiosi di letteratura araba, ma è poco nota anche negli altri Paesi arabi. Non solo. E' indiscutibile che la narrativa di tutta la Penisola ...

Nissan lancia la campagna #SheDrives a sostegno delle donne saudite : Nissan , per celebrare la storica decisione dell'Arabia Saudita di consentire alle donne di ottenere la patente di guida, ha proposto a un gruppo di giovani donne di mettersi per la prima volta al volante...

Le foto della prima partita allo stadio per le donne saudite : È stato abolito il divieto che impediva loro di guardare le partite dal vivo: alcune tifose si sono viste a una partita di Serie A giocata ieri a Gedda The post Le foto della prima partita allo stadio per le donne saudite appeared first on Il Post.