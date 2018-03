Le 8 regole d’oro per la salute dentale

vanityfair

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il 20 marzo sarà la Giornata della prevenzionee non è un caso che cada in questa data: la primavera è alle porte e va accolta con un sorriso, ecco perché è stata indetta una giornata dedicata a tutte le iniziative volte a sensibilizzare all’educazione dellaorale. Spesso il cavo orale non è il primo dei nostri pensieri quando si parla di, eppure dalla sua scarsa igiene e manutenzione possono derivare piccoli o grandi disturbi localizzati in altre aree dell’organismo, come fegato o reni. Per questo, è importante la prevenzione, con controlli dentali periodici e un eventuale ricorso a trattamenti estetici, come l’ortodonzia invisibile e le faccette in ceramica, per salvaguardare la vitalità dei sorrisi. LEGGI ANCHE10 cibi per denti perfetti Di questo, è fermamente convinto Neri Pinzuti, medico odontoiatra di base a Milano e a Prato, che con il suo innovativo ...