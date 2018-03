Lazio-Bologna | Inzaghi | Mi hanno detto di un rigore non dato…

Il Bologna ferma la Lazio : 1-1 all'Olimpico. I biancocelesti perdono il quarto posto : La Lazio di Simone Inzaghi , forse stanca per le fatiche europee, stecca in casa contro il Bologna di Roberto Donadoni e perde la ghiotta occasione di riprendersi il quarto posto in classifica. La ...

Lazio -Bologna 1-1 - Leiva risponde a Verdi. Ma la frenata Champions è evidente : Due punti nelle ultime tre partite, otto nelle ultime otto. Quelli della Lazio a partire da fine gennaio non sono propriamente numeri da Champions e il pareggio per 1-1 contro il Bologna è l'ennesima ...

Lazio -Bologna 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Lazio-Bologna 1-1, le pagelle di CalcioWeb – In campo Lazio e Bologna che hanno dato spettacolo già nei primi minuti, la squadra di Donadoni subito in vantaggio con Verdi che approfitta di una disattenzione di Strakosha su un tiro da lontano di Dzemaili, poi la reazione da parte della squadra di Simone Inzaghi che trova il pareggio con Lucas Leiva, il centrocampista ancora decisivo dopo l’Europa League. Nel finale l’assalto ma ...

Lazio - altra frenata : 1-1 all’Olimpico contro il Bologna : Dopo il pareggio nella trasferta di Cagliari e la vittoria contro la Dinamo Kiev valsa la qualificazione ai quarti di Europa League, la Lazio affronta il Bologna tra le mura amiche dell’Olimpico per rispondere ai successi della Roma e dell’Inter. La partita casalinga contro il Bologna inizia nel peggiore dei modi per la Lazio di […] L'articolo Lazio , altra frenata : 1-1 all’Olimpico contro il Bologna proviene da NewsGo.

Lazio -Bologna 1-1 : a Verdi risponde Leiva : La Lazio pareggia in casa con il Bologna (1-1) e scivola al quinto posto. In gol Verdi e Lucas Leiva . LEGGI LA CRONACA

DIRETTA/ Lazio Bologna (risultato finale 1-1) info streaming video e tv : finisce pari all'Olimpico : DIRETTA Lazio - Bologna : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Olimpico di Roma domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:30:00 GMT)

Diretta/ Lazio Bologna (risultato live 1-1) info streaming video e tv : Felipe Anderson vicino all'eurogol : Diretta Lazio - Bologna : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Olimpico di Roma domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:14:00 GMT)

LIVE Risultati Serie A - cronaca in tempo reale : Lazio-Bologna 1-1 - Napoli-Genoa 0-0 : Notizie sul tema Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming gratis oggi 18 marzo LIVE e risultato in tempo reale Napoli-Genoa 0-0: via con il secondo tempo LIVE Lazio-Bologna, risultato in ...