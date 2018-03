Lazio | attacco spuntato e Inzaghi a caccia della giusta idea tattica

Lazio furiosa - incredibile attacco : “il campionato è falsato” : Ieri è andata in scena la 28^ giornata del campionato di Serie A, furia della Lazio dopo il pareggio contro il Cagliari, ancora penalizzata dagli arbitri la squadra di Simone Inzaghi, in lotta per la Champions League ma la corsa è stata già condizionata. Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, parla a ‘Radio Incontro Olympia’ ed alza la voce: “il campionato è falsato, anche se la Lazio non vuole ...

Lazio - attacco Immobile : 14 vittorie su 15 quando Ciro va in gol : Pensieri e parole affollano la testa dei giocatori della Lazio. La mancanza di vittorie, quattro turni tra coppa e campionato, ha portato via con sé anche la tranquillità. Sereno variabile il clima ...

LIVE Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA : le formazioni ufficiali! Biancocelesti all’attacco in Romania per sognare gli ottavi di finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Steaua Bucarest-Lazio, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I Biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, hanno intenzione di riscattare il momento difficile e di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla gara d’andata in Romania, all’Arena Nationala. Simone Inzaghi si affida al turnover per dare spazio a ...

Steaua Bucarest-Lazio - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Inzaghi fa turnover - Nani e Caicedo possibili titolari in attacco : Riprende il cammino della Lazio in Europa League. I biancocelesti giovedì sera affronteranno in trasferta i rumeni della Steaua Bucarest nell’andata dei sedicesimi di finale. Una partita che potrebbe risultare subito decisiva e per questo sarà importante non commettere passi falsi. Andiamo quindi ad analizzare le scelte dei due allenatori per questa sfida. Partiamo dalla Lazio, con Simone Inzaghi che potrebbe optare per un turnover per dare ...

Formazioni ufficiali Milan-Lazio : Kalinic non recupera - al suo posto Cutrone. Inzaghi lancia Caicedo in attacco : Notizie sul tema Dove vedere Milan-Lazio in diretta TV e streaming gratis oggi 28 gennaio LIVE Milan-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: di testa Cutrone, 1-0! Lazio, tutti i dubbi di Inzaghi ...

Recuperi : Sampdoria-Roma e Lazio-Udinese. Attacco all'Inter : un mercoledì da Champions e l'Inter sta a guardare, preoccupata dalle proprie difficoltà e accerchiata dalle romane. Già, perché Lazio e Roma giocano i Recuperi e possono guadagnare punti sui ...

Lazio - attacco da paura : Inzaghi vola con il migliore reparto del campionato : Così bella e travolgente da non credere. Un ingranaggio di squadra perfetto che offre spettacolo con giocate di qualità abbinate a un'eccellente organizzazione tattica, il tutto impreziosito da una ...

Lazio - è un attacco da record. Solo Manchester City e Psg segnano di più : La Lazio e il gol sono ormai un binomio inscindibile. Lo dicono i numeri. E non Solo per via di Ciro Immobile che con 20 gol comanda la classifica dei cannonieri. In campo c'è molto di più. Perché l'...

Lazio - biancocelesti con il miglior attacco della Serie A ma Immobile si infortuna : Il Crotone vincente a Verona Lazio-Chievo diretta tv e streaming, dove vedere il match di oggi 21 gennaio 2018 Lazio, Lotito ha pronto un regalo per Inzaghi: Claudio Marchisio Lazio, adesivi ...

Lazio - Nani : 'Pronto a giocare in attacco - ma aspettiamo il rientro di Immobile' : E' pronto a sostituire Ciro Immobile, adattandosi nel ruolo di attaccante, Luis Nani. 'Posso provare a fare il centravanti. Se il mister mi schiererà in quella posizione, farò del mio meglio. Siamo ...

Lazio - i biancocelesti hanno il miglior attacco della Serie A - ma Immobile esce per infortunio : Il Crotone vincente a Verona Lazio-Chievo diretta tv e streaming, dove vedere il match di oggi 21 gennaio 2018 Lazio, Lotito ha pronto un regalo per Inzaghi: Claudio Marchisio Lazio, adesivi ...

Calciomercato Lazio : il rinforzo per l’attacco arriva dal Brasile : Nonostante le parole del ds Igli Tare, nelle ultime ore continuano ad essere accostati alla Lazio alcuni giocatori in entrata. Uno su tutti è Luan, attaccante brasiliano, protagonista assoluto della vittoria della Coppa Libertadores con il suo Gremio. Il verdeoro classe 1993 sarebbe il rinforzo ideale per il reparto offensivo di Simone Inzaghi grazie alle sue doti di corsa, di tecnica e alle sue ampie prospettive di crescita. Inoltre ...

Lazio - per l'attacco spunta il nome di Jahanbakhsh : Il suo nome è impronunciabile, ma le sue giocate sono pregevoli. Oltre ad Azmoun, sul taccuino della Lazio sarebbe finito anche Alireza Jahanbakhsh, classe '93, esterno offensivo e di classe dell'Az ...