Lavoro | Flashmob di Openjobmetis contro quello ‘nero’ sabato a Milano

meteoweb.eu

: Un Flashmob contro il lavoro nero nella ristorazione - LaStampa : Un Flashmob contro il lavoro nero nella ristorazione - LaStampa : RT @LaStampa: Un Flashmob contro il lavoro nero nella ristorazione - IzzoEdo : RT @LaStampa: Un Flashmob contro il lavoro nero nella ristorazione -

(Di lunedì 19 marzo 2018), 19 mar. (AdnKronos) –diper sensibilizzare l’opinione pubblica sulnero. In programma alle 16 in piazza Gae Aulenti, ‘Ilnero non ha un buon sapore’ sarà la prima di una lunga serie di iniziative per promuovere e proporre al pubblico la sua app, Shakejob. La piattaforma per il settore della ristorazione lanciata da“offre ai gestori una modalità semplice e affidabile per reperire personale selezionato”, secondo le norme. Secondo la «Commissione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva» istituita presso il Mef, spiega, le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione sono tra quelle con il maggior numero di persone che lavoravano senza regolare contratto., attraverso Shakejob, “si propone così di ...