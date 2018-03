Lavoro | cresce il rischio di essere poveri con stipendio | oggi sono l' 11 | 7%

Il Lavoro torna a crescere a macchie di leopardo. Male una provincia su due : Sorpresa, la crisi oramai è alle nostre spalle, crescono Pil e occupati, ma nel 2017 – comunque - meno della metà delle province italiane ha visto crescere i posti di lavoro: appena 52 su 107 presentano il segno più, 18 sono praticamente ferme, le 5 sarde dopo il riordino non sono classificabili, mentre le altre 32 arretrano. Non solo, ma di queste...

Lavoro e dati Istat : cresce l'occupazione - ma i disoccupati sono ancora troppi Video : I dati rilevati dall'#Istat in merito al Lavoro in Italia fotografano una situazione in miglioramento, ma non per questo esente da contraddizioni [Video]. Se il quadro generale vede infatti un il calo dei disoccupati e dei cosiddetti inattivi, dall'altro lato il Paese resta comunque tra i primi tre dell'Unione europea per numero di persone senza Lavoro. Mentre a livello territoriale si verificano differenze molto marcate tra il nord ed il sud ...

Sorpresa : finiti gli sgravi Jobs act - il costo del Lavoro è tornato a crescere : C’è un numero contenuto tra le pieghe delle 40 pagine del rapporto Istat sul mercato del lavoro del quarto trimestre 2017, e della media anno 2017, che vale la pena evidenziare: è il...

L'Italia cresce dell'1 - 5% - su Lavoro pesa ancora crisi : L'economia italiana torna a crescere a ritmi che non si vedevano da sette anni. Il deficit scende ed anche il debito comincia a diminuire, cosi' come la pressione fiscale. Risultati che, a tre giorni ...

LETTERA/ Daniela Colombo : dal centrodestra con Gori per aiutare a crescere Lavoro - famiglia e salute : Daniela Colombo spiega la decisione di candidarsi al Consiglio regionale della Lombardia (circoscrizione Milano città e provincia) nella lista Gori Presidente

Commercio estero : Renzi - export cresce grazie a serietà e Lavoro quotidiano : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Dati Istat di oggi: nel 2017 l’export cresce. Siamo a +7.4%. L’Italia riparte grazie alla serietà e al lavoro quotidiano. #Avanti insieme #100passi”. Lo scrive in un tweet Matteo Renzi. L'articolo Commercio estero: Renzi, export cresce grazie a serietà e lavoro quotidiano sembra essere il primo su Meteo Web.

Lavoro : Cgil - con parità di accesso per donne Pil Italia crescerebbe del 7% : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Se ci fosse parità di accesso al Lavoro il Pil del nostro paese crescerebbe del 7%. Invece le donne continuano ad avere difficoltà ad inserirsi nel mondo del Lavoro e quando riescono continuano ad essere pagate meno". Così la segretaria nazionale della Cgil Gianna Frac

Lavoro - l'intelligenza artificiale può farlo crescere del 10% : Un rapporto di Accenture dimostra che gli investimenti nella trasformazione digitale possono aumentare Lavoro e ricavi delle imprese

Lavoro - in Italia l'occupazione cresce meno della media UE : (Teleborsa) - L' occupazione aumenta nel Vecchio Continente ma con un passo più lento in Italia . Se in Germania gli occupati sono aumentati di oltre 3 milioni (+8%), nel nostro Paese i posti di ...

Del Lavoro si parla poco nella campagna elettorale : ci pensa l'Inps mostrando che cresce solo quello determinato : Diminuiscono i rapporti a tempo indeterminato. Il ministro dell'Economia Padoan sottolinea come sempre più giovani emigrino in cerca di opportunità di occupazione fuori dall'Italia

