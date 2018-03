Lauretta accoltellata e gettata in un pozzo a Siracusa Confessa il compagno

laragnatelanews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Abbandonata a tre anni dalla madre, Laura Petrolito,era conosciuta da tutti a Canicattini Bagni, l’intero paese l’aveva adottata. Ora tutti la piangono, dopo la sua morte a soli 20 anni, uccisa edentro ad unnella campagna di Stallaini. Are l’atroce omicidio il suo, Paolo Cugno di 26 anni “Litigavano – dicono in paese – ma come fanno tutti i giovani, mai alcun gesto di violenza”. Solo venerdì scorso la ragazza insieme all’assistente sociale che la seguiva da 17 anni aveva annunciato al Sindaco Marilena Miceli, che Paolo aveva trovato un lavoro più stabile e che volevano affittare una casa insieme. La ragazza a 16 anni aveva avuto un bambino, dato poi in affidamento alla nonna paterna, in attesa che lei potesse prendersene cura da sola. Con Paolo, una storia che durava da due anni, aveva avuto un figlia 8 mesi fa che i ...