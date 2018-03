Laura Pausini | 5 cose da sapere sul nuovo album “Fatti sentire”

Laura Pausini : un fenomeno italiano che conquista il mondo : L'album "Fatti sentire", il tredicesimo in 25 anni di carriera, è stato anticipato dal fortunato singolo "Non è detto"

Laura Pausini : "Perché Marco se n'è andato? Perché voleva un 'bacino' - e io non ero pronta" : "Perché Marco se n'è andato? "Perché voleva un 'bacino', e io non ero pronta". Ride, scherza, intrattiene e, ovviamente, canta. Una Laura Pausini in grande forma è stata ospite ieri di Che Tempo Che Fa, nella puntata che, grazie anche al suo contributo, si è aggiudicata lo scettro della prima serata, con 4 milioni e 200mila telespettatori (share 15,5%).Laura Pausini, nell'intervista con Fabio Fazio, rivela il ...

Prezzi dei biglietti per il tour di Laura Pausini nei palasport : al via la prevendita generale : Il tour di Laura Pausini non si ferma al Circo Massimo. Come promesso, l'artista di Solarolo ha aggiunto una serie di date nelle quali raggiungerà i maggiori palasport italiani, con prevendita generale al via dal 19 marzo. Gli iscritti al suo fan club hanno già potuto scegliere e acquistare il biglietto per assistere a uno degli spettacoli di Laura Pausini in giro per l'Italia, mentre ora è arrivato il momento degli altri fan ed ...

“Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiduesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni ...

Laura Pausini a Che tempo che fa svela il segreto del “pelometro” e promette date in Sardegna (video) : Laura Pausini a Che tempo che fa rivela tutti i segreti reconditi di Fatti sentire. L'artista ha raggiunto Fabio Fazio per la consueta intervista dopo il rilascio del disco, avvenuto il 16 marzo scorso. La sua ospitata, molto attesa dai fan in studio e a casa, è iniziata con Non è detto. Il brano rappresenta il primo singolo estratto dal nuovo disco, con il ritorno in radio datato 26 gennaio 2018 (qui il video dell'esibizione). Raggiunta ...

