L' associazione Casaleggio a cena a Roma con 125 invitati

Casaleggio : Dettori e Sabatini nuovi soci associazione Rousseau : Roma, 15 feb. , askanews, 'David Borrelli ha comunicato all'As soci azione Rousseau le sue dimissioni dall'incarico che ricopriva. Ne prendiamo atto. Entrano come nuovi soci Pietro Dettori ed Enrica ...

M5s - Casaleggio : “Mia attività in associazione Rosseau? Sono volontario - nessun conflitto d’interesse” : “Presto ottempereremo alle richieste e ai consigli del Garante per la privacy”. Lo ha annunciato il numero uno dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a proposito dei rilievi dell’Authority circa la segretezza dei dati raccolti dalla piattaforma. Quanto ai rischi di segretezza del voto, “non mi sembra – ha detto in conferenza stampa alla Camera – che il Garante della privacy abbia trovato fatti problematici ma sicuramente la questione ...