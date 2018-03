L' assedio di Afrin è finito

Siria - Afrin sotto assedio da lunedì. Mezzaluna rossa : “La Turchia ha bombardato anche l’ospedale” : “Non c’è la volontà” da parte della comunità internazionale “di fermare lo sterminio nella Ghouta orientale”, nel Rif di Damasco, assediata da 5 anni e dove da settimane si assiste a una incessante campagna militare che ha già fatto migliaia di morti e feriti. Lo ha dichiarato il presidente ad interim della Coalizione nazionale delle forze della rivoluzione e dell’opposizione Siriana, Abdul Rahman Mustafa. Intanto ...

Siria : esercito turco inizia assedio centro di Afrin

Siria - l'esercito pro-Assad verso Afrin : la Turchia li bombarda. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siriano si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...

Siria : Erdogan - "a giorni assedio al centro di Afrin"

Erdogan lancia la stretta finale ai curdi dell'Ypg : "Nei prossimi giorni assedio alla città di Afrin" : "Nei prossimi giorni, e molto più rapidamente, inizierà l'assedio del centro della città di Afrin", nella Siria nordoccidentale, per evitare che le Unità di protezione del popolo curdo (Ypg) possano ricevere sostegno dall'esterno o che si possano condurre negoziati con i militanti. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando al gruppo parlamentare del suo Akp ad Ankara. "Per noi è molto ...

Erdogan annuncia : presto assedio a Afrin : 11.21 Nel giorno in cui l'offensiva turca su Afrin entra nel secondo mese, il presidente Erdogan annuncia che le truppe di Ankara metteranno sotto assedio il centro della città di Afrin, capoluogo dell'omonimo distretto del nord della Siria. La Turchia motiva il suo intervento in Siria con la necessità di sradicare le milizie curde dell'YPG, Unità di protezione popolare, definite "terroriste" da Ankara. "Nei prossimi giorni, rapidamente, ...