“L’Artico e il WWF” | a casa dell’orso polare con chi si batte per la sua salvaguardia

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Un viaggio di 11 giorni per avvicinarsi alla specie animale forse più emblematica dei cambiamenti climatici, l’orso, e vivere in prima persona le modalità e le necessità della sua, insieme a chi se ne occupa con passione e dedizione. Un’esperienza unica, capace di trasmettere emozione e consapevolezza, al cospetto, con la sua maestosità e al contempo la sua vulnerabilità. Durante il viaggio (con partenza il 30 maggio 2018), promosso WWF Travel, il primo Tour Operator di WWF Italia, ci sarà l’occasione di confrontarsi con i responsabili della sede WWF di Oslo e i ricercatori di Tromso, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza raccontando l’impegno profuso per la conservazione dell’habitat e dell’animale. In collaborazione con Il Diamante, operatore specializzato nel Nord Europa, si seguirà un itinerario tra i ghiacciai dell’Artico, da Oslo alle ...