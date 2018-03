Lara Gut | la sciatrice annuncia la storia d' amore con Valon Behrami

La sciatrice e il calciatore - Lara Gut 'Behrami mi ha cambiato la vita' : La Gut, vincitrice nel 2016 di una coppa del mondo e di una medaglia di bronzo in discesa, alle Olimpiadi di So?i, al termine, quest'anno, di una stagione deludente, ha deciso di mettere fine alle ...

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Lindsey Vonn e Lara Gut favorite - Sofia Goggia e le azzurre senza paura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

Lara Gut : Non ho niente da perdere ma so quanto conta un podio olimpico - Altri Sport : Si vive un po' di più il fatto che ci sono diversi Sport'. Sulla sua prima gara si dice tranquilla: 'È sempre un buon segno quando comincio ad avere in giro degli ematomi, perché significa che inizio ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la temibile forza d’urto della Svizzera. Beat Feuz e Lara Gut le punte : Una delle nazioni più attese alla vigilia delle Olimpiadi di PyeongChang 2018 è la Svizzera. Si tratta di una delle squadre protagoniste della scena dei Giochi Invernali, soprattutto in uno sport come lo sci alpino. In questa disciplina, infatti, la Nazionale elvetica è spesso salita sul gradino più alto del podio. Nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi è successo quattro volte, due a Vancouver con Carlo Janka e Didier Defago e due a Sochi ...

Lara Gut ha vinto il superG di Cortina d'Ampezzo : Ancora un podio per l'Italia dello sci. Lo ha portato, nel superG di Coppa del Mondo di Cortina l'altoatesina Johanan Schnarf arrivata seconda in 1'14''92. Per la ragazza di 33 anni di Bressanone, ...

Sci - Coppa del Mondo : Lara Gut vince il SuperG di Cortina. L'azzurra Schnarf è seconda : Lara Gut è la regina nel SuperG di Cortina d'Ampezzo. La svizzera con 1:14.78 è la migliore, davanti a Johanna Schnarf, seconda con un ritardo di 14 centesimi: l'italiana conquista il secondo podio in ...

Sci alpino - SuperG Cortina 2018 : Johanna Schnarf pesca il jolly! Secondo posto dietro a Lara Gut che torna alla vittoria. Fuori Sofia Goggia : Italia ancora sul podio a Cortina nell’ultima gara del weekend di Coppa del Mondo. Johanna Schnarf ha centrato un magico Secondo posto nel SuperG, trovando un vero e proprio jolly. È stata una gara strana, alla roulette, disputata su pista accorciata per via del vento forte nella parta alta e con condizioni che sono cambiate più volte in corso d’opera. Johanna è scesa con il pettorale numero 1, senza riferimenti, ma ben presto ha ...

LIVE Sci alpino - superG Cortina 2018 in DIRETTA : vittoria di Lara Gut! L’Italia festeggia Johanna Schnarf : è seconda! Fuori Sofia Goggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si conclude un bellissimo weekend sulle nevi dolomitiche con l’ultima gara veloce. Lindsey Vonn sembra essere la grande favorita della vigilia dopo aver vinto la discesa di ieri ma attenzione a Sofia Goggia che va a caccia del riscatto mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini possono stupire ...

Cortina - Sofia Goggia vince la discesa Battute Lindsey Vonn e Lara Gut : Dopo il successo a Bad Kleinkirchheim la bergamasca si divora l'Olympia delle Tofane ottenendo il quarto centro in carriera in Coppa del mondo, il secondo stagioale. Sofia ha sciato divinamente sul ...