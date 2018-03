L’anno d’oro di Piazza Affari regala maxi-cedole agli azionisti

Venezia - il gesto d’oro di Fabio Caramel : salta il match delL’anno per donare il midollo osseo : Il calcio regala non solo emozioni su un campo di calcio ma molto spesso si verificano episodi che lasciano alle spalle tutte le polemiche per un rigore non fischiato, un fuorigioco o un gol sbagliato. L’eroe del giorno è Fabio Caramel, calciatore dilettante dello Spinea, nel Veneziano che ha deciso di saltare la partita più importante della stagione contro la capolista del campionato dilettanti di Promozione per donare il suo midollo ...