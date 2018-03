Lacrime per il dato Eurostat di poche ore fa : rischio povertà per 2 - 6 milioni : Si chiamano "working poor", lavoratori poveri, forme di lavoro contrattuali che non riescono a dare stabilità economica e che consegnano al paese Italia dati inquietanti: secondo Eurostat, infatti, l'11% (2,6 milioni) di coloro che sono occupati "a singhiozzo" corre il rischio povertà. Vediamo quali possono essere (parzialmente) le cause 1 persona su 8 lavora saltuariamente, con pause lunghe fra un lavoro e l'altro, contratti a breve termine che ...

Maria De Filippi lascia lo studio di C'è posta per te : quando rientra trattiene a stento le Lacrime : Perché Maria De Filippi ha lasciato lo studio di C'è posta per te Maria De Filippi è una donna che non si arrende facilmente. Soprattutto a C'è posta per te, e in particolare quando ci sono casi di litigi e incomprensioni tra genitori e figli. Per la storia di Domenica e Pino, la moglie di […]

Isola dei Famosi 2018 - Rocco Siffredi e Eva Henger/ Rosa Perrotta scrive una lettera : le Lacrime di Elena : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Non si arresta la querelle tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi. L'ex pornodiva risponde alle accuse a Casa Signorini

Verissimo : Cristina Chiabotto in Lacrime : ecco perchè ho lasciato Fabio Fulco! : Cristina Chiabotto, dopo mesi di silenzio, decide di rivelare attraverso un'intervista rilasciata a Verissimo, per quale motivo ha lasciato Fabio Fulco! L'ex Miss Italia svela particolari che nessuno di noi sapeva! ecco l'indiscrezione! Bellissima, solare, occhi magnetici, è così che appare Cristina Chiabotto anche dopo aver interrotto la sua storia d'amore durata dodici anni con Fabio Fulco. Il primo a raccontare della ...

Barbara D'Urso in Lacrime in diretta : si commuove per Lory Del Santo : Ha pianto Barbara D'Urso , in diretta durante l'ultima puntata di Domenica Live. La conduttrice si è commossa quando Lory Del Santo ha cominciato a parlare della tragedia che l'ha colpita: la morte ...

Federica Panicucci in Lacrime a Mattino 5/ Video - l'incontro tra Rosa Perrotta e il padre la commuove : Federica Panicucci si scioglie in lacrime a Mattino 5 dopo il Video che riproponeva l'incontro di Rosa Perrotta e suo padre all'Isola dei Famosi. Cosa le è successo?

"Flavio può dormire qui?". Isola dei Famosi - sentito la risposta di Montrucchio? Lacrime (anche in studio) e romanticismo alle stelle per l'incontro tra Alessia Mancini e il marito. Il pubblico è compatto : "Il momento più bello di tutta la puntata" : Per moltissimi fan dell'Isola dei Famosi l'incontro tra Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio è stato il momento più emozionante dell'ottava puntata. Forse perché non era ancora arrivata la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma questa è un'altra storia. Gli inguaribili romantici avranno avuto la pelle d'oca quando la ex stellina di Non è la Rai, che oltre ad aver superato indenne ...

Baci e Lacrime sull'Isola - sorpresa per Alessia Mancini : arriva il marito Flavio Montrucchio : Davvero una grande sorpresa per Alessia Mancini, raggiunta dal marito Flavio Montrucchio in Honduras. Con la scusa di una prova da apnea da dover superare, la naufraga è stata chiamata ad andare in spiaggia...

Francesca Cipriani in Lacrime dopo aver perso la sfida con Barbato : Isola dei Famosi: la Cipriani piange dopo aver perso la prova contro Barbato L'inizio di questa ottava puntata de L'Isola dei Famosi 13 è stato pregno di colpi di scena, che hanno lasciato senza parole i numerosi spettatori da casa. Cosa è successo? Dapprima Alessia Marcuzzi ha immediatamente smentito qualsiasi notizia circolata in questi giorni inerente a un suo eventuale stato interessante. Successivamente è stata la volta di ...

Valentina Verdecchi vs Bryan/ Amici 17 - "Sei una bruttissima persona - falsa" : il ballerino scoppia in Lacrime : Valentina Verdecchi contro Bryan ad Amici 17. La ballerina sbotta dopo la puntata: "Sei una bruttissima persona, falsa"; il ballerino ha una crisi e scoppia in lacrime

ALESSIA MANCINI/ Video - in Lacrime per i figli. Sarà eliminata? (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI inizia a dare segni di cedimento all'Isola dei Famosi 2018: l'ex velina non sopporta più il peso del reality. Deciderà di uscire?

Fiorentina e Cagliari - tributo da brividi per Davide Astori : emozione e Lacrime al Franchi e alla Sardegna Arena : Fiorentina e Cagliari, tributo da brividi per Davide Astori: emozione e lacrime al Franchi e alla Sardegna Arena Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina E Cagliari- emozione e lacrime per l'omaggio a Davide Astori da parte del popolo fiorentino e da parte dei tifosi del Cagliari. Nel match tra Fiorentina e Benevento, andato in scena al Franchi alle ...

Morte Astori : silenzio e Lacrime - lo stadio di Firenze saluta il 'Capitano per sempre' : Il ricordo di Astori rimarrà indelebile perché è ,e sarà per sempre,il ricordo di un ragazzo che nel mondo delle omologazioni ha saputo invece rimanere se stesso. Una breve esistenza spesa con la ...

"Come sopravvivere?…". Lacrime in diretta per Barbara D'Urso. Nel bel mezzo di Domenica Live - Carmelita non ce la fa e scoppia a piangere. Un dolore immenso e incomprensibile la sconvolge : "Solo una madre può capire" : La scorsa settimana aveva commosso moltissimo il ricordo di Lory Del Santo, a distanza di 27 anni, della morte del figlioletto Conor. In particolare il pubblico è rimasto colpito da quell'ultimo bigliettino inviato dal bambino di appena 4 anni al padre Eric Clapton, per dirgli quanto lo amava. La regista ha raccontato di quanto sia stata complicata la relazione con il musicista inglese e di quando il manager di Clapton le ha offerto ...