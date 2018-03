La7 e il girl power dell’informazione

davidemaggio

(Di lunedì 19 marzo 2018) Tiziana Panella La bionda, la mora e la rossa. Ti sintonizzi su La7 e stai sicuro di trovarne almeno una. Myrta Merlino, Tiziana Panella e Lilli Gruber sono le indiscusse signore del palinsesto giornaliero della rete terzopolista. Il racconto dell’attualità politica, ormai, è affare loro: materia adatta a donne toste e competenti quali sono, con buona pace dei signori colleghi. Il segreto? La loro abilità di conduzione unita ad una discreta e comune ruffianeria. Per le signore di La7, apprezzate e riconosciute dal pubblico, L’Aria che tira è certamente frizzantina. In particolare per la bionda Myrta Merlino, la quale apre quotidianamente il proprio salotto televisivo ai principali protagonisti dell’attualità. Non c’è politico, di primo o di second’ordine, che non sia passato dai suoi studi. La giornalista campana ha un piglio deciso, che si riflette nel ...